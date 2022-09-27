為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    侮辱公務員判刑5月確定 卡神楊蕙如聲請釋憲獲准

    關西機場事件，「卡神」之稱的楊蕙如（中）被依刑法「侮辱公務員執行之職務罪」判刑5月，可易科罰金15萬元確定。（資料照）

    關西機場事件，「卡神」之稱的楊蕙如（中）被依刑法「侮辱公務員執行之職務罪」判刑5月，可易科罰金15萬元確定。（資料照）

    2022/09/27 10:51

    〔記者吳政峰／台北報導〕「卡神」楊蕙如2018年間涉與蔡姓男子在網路帶風向，批評我國駐大阪經濟文化辦事處與官員「爛到不行」，被高等法院依「侮辱公務員執行之職務罪」判刑5月確定。楊蕙如不服，聲請釋憲，日前獲得憲法法庭裁准受理，與其他相同爭點的案件併案審理。

    楊蕙如聲請釋憲主張，刑法第140條「於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金」，限制人民受憲法第11條保障的高價值政治性言論自由，淪為箝制人民表達意見自由的工具，欠缺急迫且特別重要的公共利益，牴觸憲法第23條比例原則，亦與憲法第7條平等原則以及法律明確性原則、罪刑相當原則等原則相悖。

    楊蕙如認為，我國墨守成規，執意以嚴刑峻法介入人民言論自由，有重新審視及檢討的必要，請憲法法庭宣告刑法第140條違憲，以維人權。

    2018年9月4日強烈颱風「燕子」登陸日本，大阪關西機場因淹大水而關閉，交通受阻，數千名旅客受困。同年9月6日，網路傳出台灣旅客靠中國駐日使館派車接應才從機場脫困的假消息，引發網路論戰，楊蕙如被控指示蔡男等下線在網路發文、推噓文帶風向，辱罵我國駐大阪經濟文化辦事處與官員「爛就是爛」、「爛到不行」、「垃圾的老油條」、「黨國餘孽」。

    一審台北地院認為，蔡男的發文內容並非在評論大阪空港疏散事件，而是在謾罵侮辱大阪辦事處與人員，踰越言論自由保障的界線，有侮辱犯意。楊蕙如則被認定指示蔡男招攬1、20名網軍發文，並透過蔡男轉發酬勞給網軍。楊、蔡2人被依侮辱公務員、侮辱公署兩罪判刑6月。

    全案上訴二審高等法院，審理期間立法院修法刪除侮辱公署罪，合議庭遂改依侮辱公務員罪改判楊、蔡2人5月刑，得易科罰金15萬元，全案確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    貪污獲緩刑5年嫌太重 里幹事聲請釋憲被打臉
    2022/09/16 17:46

    貪污獲緩刑5年嫌太重 里幹事聲請釋憲被打臉
    38名死囚全部無法槍決 竟因他們都使出同一大絕招
    2022/08/24 05:51

    38名死囚全部無法槍決 竟因他們都使出同一大絕招

    北市打造智慧樂齡城市 共創精彩人生
    辱罵員警是「警犬」 男侮辱公務員判拘50天
    2022/08/04 17:45

    辱罵員警是「警犬」 男侮辱公務員判拘50天
    檢座當庭查看手機 男咆哮「可恥」被捕
    2022/07/20 21:37

    檢座當庭查看手機 男咆哮「可恥」被捕

    堅持厚道 生技董座帶隊衝出營收新高
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播