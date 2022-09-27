堂兄妹4人開喝起口角2人被砸傷 警帶回5人

堂兄妹4人在酒館包廂聚餐開喝起口角，堂兄妹2人被砸傷，警快打帶回5人。（民眾提供）

2022/09/27 08:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄有4名袁姓堂兄妹家族酒館聚餐，因故發生口角拉扯，其中一人扔玻璃杯，砸中在場一名堂兄頭部受傷，堂妹的左腳趾也被玻璃碎片割傷，現場一片狼藉，林姓店家見狀勸離，4人卻仍在店外爭吵，林男見妨礙酒館營業到店外勸阻，也發生拉扯，警方快打部隊獲報趕到帶回5人約束，分別依傷害罪、社維法、妨害秩序等移送偵辦及裁處，並依職權逕行家暴通報。

今天清晨3點30分許，新興分局接獲民眾報案，指民生一路某酒館發生糾紛，警方立即調派快打警組到場，查出現場包廂內共有4名客人，分別為3男1女，均為堂兄妹親戚關係，其中袁姓堂兄（24歲）頭部受傷，立即將他送醫救治，並無生命危險。

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據了解，同包廂的2名袁姓堂兄弟，疑因酒醉口角拉扯，其中一人拿玻璃杯丟砸，致在場一名堂兄頭部受傷，另在場堂妹左腳趾被玻璃碎片割傷，店家林男（35歲）見狀將渠等勸離，但4人仍於店外爭執，林男到店外勸阻也發生拉扯，原本受傷的袁男堅持對店提告。

員警到場立即管束5人，並戒護2名傷者送醫，另3人帶所偵訊，全案將依刑法傷害罪及社會秩序維護法妨害秩序移送偵辦及裁處，並依職權逕行家暴通報，分局長古瑞麟呼籲，民眾聚會飲酒切勿過量，避免酒醉失態或違序，若有任何滋事或違法違序情事，警方絕對會強力依法執法、以維社會治安及秩序。

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