為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    堂兄妹4人開喝起口角2人被砸傷 警帶回5人

    堂兄妹4人在酒館包廂聚餐開喝起口角，堂兄妹2人被砸傷，警快打帶回5人。（民眾提供）

    堂兄妹4人在酒館包廂聚餐開喝起口角，堂兄妹2人被砸傷，警快打帶回5人。（民眾提供）

    2022/09/27 08:20

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄有4名袁姓堂兄妹家族酒館聚餐，因故發生口角拉扯，其中一人扔玻璃杯，砸中在場一名堂兄頭部受傷，堂妹的左腳趾也被玻璃碎片割傷，現場一片狼藉，林姓店家見狀勸離，4人卻仍在店外爭吵，林男見妨礙酒館營業到店外勸阻，也發生拉扯，警方快打部隊獲報趕到帶回5人約束，分別依傷害罪、社維法、妨害秩序等移送偵辦及裁處，並依職權逕行家暴通報。

    今天清晨3點30分許，新興分局接獲民眾報案，指民生一路某酒館發生糾紛，警方立即調派快打警組到場，查出現場包廂內共有4名客人，分別為3男1女，均為堂兄妹親戚關係，其中袁姓堂兄（24歲）頭部受傷，立即將他送醫救治，並無生命危險。

    據了解，同包廂的2名袁姓堂兄弟，疑因酒醉口角拉扯，其中一人拿玻璃杯丟砸，致在場一名堂兄頭部受傷，另在場堂妹左腳趾被玻璃碎片割傷，店家林男（35歲）見狀將渠等勸離，但4人仍於店外爭執，林男到店外勸阻也發生拉扯，原本受傷的袁男堅持對店提告。

    員警到場立即管束5人，並戒護2名傷者送醫，另3人帶所偵訊，全案將依刑法傷害罪及社會秩序維護法妨害秩序移送偵辦及裁處，並依職權逕行家暴通報，分局長古瑞麟呼籲，民眾聚會飲酒切勿過量，避免酒醉失態或違序，若有任何滋事或違法違序情事，警方絕對會強力依法執法、以維社會治安及秩序。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    對空鳴槍大亂鬥！彰化秀水有女陪侍小吃部翻桌 3男受傷送醫
    2022/07/08 23:51

    對空鳴槍大亂鬥！彰化秀水有女陪侍小吃部翻桌 3男受傷送醫
    貨櫃車場出入起糾紛 暴怒司機強開車門爆全武行
    2022/06/27 12:24

    貨櫃車場出入起糾紛 暴怒司機強開車門爆全武行

    北市打造智慧樂齡城市 共創精彩人生
    酒促小姐也遭擊倒！高雄5男熱炒店大亂鬥 辣椒水一噴全倒地
    2022/06/04 07:51

    酒促小姐也遭擊倒！高雄5男熱炒店大亂鬥 辣椒水一噴全倒地
    白狼搶轎、警車衝場…遶境連爆大亂鬥！警政署通令現行犯逮捕究辦
    2022/04/10 06:51

    白狼搶轎、警車衝場…遶境連爆大亂鬥！警政署通令現行犯逮捕究辦

    堅持厚道 生技董座帶隊衝出營收新高
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播