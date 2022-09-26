國中師粗口開黃腔 口出「靠北」、「雞掰」、「切雞雞」遭解聘

男老師課堂上喜歡開黃腔，遭校方解聘、一年不得擔任教師的處分，最高行政法院逆轉改判男老師敗訴確定。（記者楊國文攝、資料照，本報合成）

2022/09/26 18:31

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市立某國中專任男教師，被檢舉時常在課堂上講性行為或性器官有關黃色笑話及開黃腔，已構成校園性騷擾，且「林北」、「mother（媽的）」等髒話不離口，遭校方認定以行為不檢等理由，將他解聘、1年不得擔任教師的處分，原審撤銷處分，但最高法院認定男老師已損及教育人員聲譽，逆轉改判他敗訴確定。

男老師是數科專任老師，因教學爭議言論和內容，連續遭2個學年的12、13歲男、女學生檢舉性騷擾，上課內容時帶有性意昧的言詞，讓她們很不舒服、排斥、不喜歡，因害怕得罪老師而不敢要求老師停止。

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學生指出，男老師開黃腔和講黃色笑話已經是家常便飯，有時候還和性器官聯結在一起，如「數學是研究男人和女人的學問，男人在上面，女人在下面」、「切雞雞、裝雞雞」、「第一個變性人在變性手術流血過多死亡」等爭議說詞，已引起同學噁心、不舒服等感受。

此外，男老師被指用語粗俗，在課堂上時常口出「林北」、「啥小」、「靠北」等話，且時常自言自語講「mother（媽的）」、「X」、「喇賽」等話，還將其車牌前2碼「G8」的諧音說成「雞掰」。

男老師另一個引起爭議的是，帶3位15歲女學生出遊時，主動詢問3人「要不要開車？」並將私人轎車讓無駕照的女學生在某大學校園內、公眾得以通行的星空草原道路上駕駛，置3名女學生和其他用路人的生命安全於不顧。

該校教評會認為男老師言行失當，將他解聘、一年內不得擔任教師，男老師不服申訴遭駁回後，打行政訴訟，台北高等行政法院認為男老師已表達悔意，雖涉及性騷擾行為，但情節並非重大，解聘處分過苛，予以撤銷，另做適法處分。校方不服，上訴最高行政法院。

最高行政法院認為，男老師的言行明顯失當，不僅涉及性騷擾，其爭議性教學手法對學生有負面影響，其粗鄙用語也損及教育人員聲譽，特別是他擅自讓無駕照的3位15歲女學生駕駛其私人轎車，已明顯違反道路交通處罰條例等規定，讓女學生和用路人有安全之虞，校方處分於法有據，逆轉改判男老師敗訴確定。

男老師課堂上喜歡開黃腔，遭校方解聘、一年不得擔任教師的處分，最高行政法院逆轉改判男老師敗訴確定。（記者楊國文攝）

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