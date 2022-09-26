為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國中師粗口開黃腔 口出「靠北」、「雞掰」、「切雞雞」遭解聘

    男老師課堂上喜歡開黃腔，遭校方解聘、一年不得擔任教師的處分，最高行政法院逆轉改判男老師敗訴確定。（記者楊國文攝、資料照，本報合成）

    男老師課堂上喜歡開黃腔，遭校方解聘、一年不得擔任教師的處分，最高行政法院逆轉改判男老師敗訴確定。（記者楊國文攝、資料照，本報合成）

    2022/09/26 18:31

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園市立某國中專任男教師，被檢舉時常在課堂上講性行為或性器官有關黃色笑話及開黃腔，已構成校園性騷擾，且「林北」、「mother（媽的）」等髒話不離口，遭校方認定以行為不檢等理由，將他解聘、1年不得擔任教師的處分，原審撤銷處分，但最高法院認定男老師已損及教育人員聲譽，逆轉改判他敗訴確定。

    男老師是數科專任老師，因教學爭議言論和內容，連續遭2個學年的12、13歲男、女學生檢舉性騷擾，上課內容時帶有性意昧的言詞，讓她們很不舒服、排斥、不喜歡，因害怕得罪老師而不敢要求老師停止。

    學生指出，男老師開黃腔和講黃色笑話已經是家常便飯，有時候還和性器官聯結在一起，如「數學是研究男人和女人的學問，男人在上面，女人在下面」、「切雞雞、裝雞雞」、「第一個變性人在變性手術流血過多死亡」等爭議說詞，已引起同學噁心、不舒服等感受。

    此外，男老師被指用語粗俗，在課堂上時常口出「林北」、「啥小」、「靠北」等話，且時常自言自語講「mother（媽的）」、「X」、「喇賽」等話，還將其車牌前2碼「G8」的諧音說成「雞掰」。

    男老師另一個引起爭議的是，帶3位15歲女學生出遊時，主動詢問3人「要不要開車？」並將私人轎車讓無駕照的女學生在某大學校園內、公眾得以通行的星空草原道路上駕駛，置3名女學生和其他用路人的生命安全於不顧。

    該校教評會認為男老師言行失當，將他解聘、一年內不得擔任教師，男老師不服申訴遭駁回後，打行政訴訟，台北高等行政法院認為男老師已表達悔意，雖涉及性騷擾行為，但情節並非重大，解聘處分過苛，予以撤銷，另做適法處分。校方不服，上訴最高行政法院。

    最高行政法院認為，男老師的言行明顯失當，不僅涉及性騷擾，其爭議性教學手法對學生有負面影響，其粗鄙用語也損及教育人員聲譽，特別是他擅自讓無駕照的3位15歲女學生駕駛其私人轎車，已明顯違反道路交通處罰條例等規定，讓女學生和用路人有安全之虞，校方處分於法有據，逆轉改判男老師敗訴確定。

    男老師課堂上喜歡開黃腔，遭校方解聘、一年不得擔任教師的處分，最高行政法院逆轉改判男老師敗訴確定。（記者楊國文攝）

    男老師課堂上喜歡開黃腔，遭校方解聘、一年不得擔任教師的處分，最高行政法院逆轉改判男老師敗訴確定。（記者楊國文攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女大生指認「強抱」！粗工遭痛毆下跪道歉 大逆轉無罪原因曝
    2022/09/08 21:00

    女大生指認「強抱」！粗工遭痛毆下跪道歉 大逆轉無罪原因曝
    國防醫學院所長性騷3女 女學生忍到畢業才敢控訴
    2020/06/20 05:30

    國防醫學院所長性騷3女 女學生忍到畢業才敢控訴

    北市打造智慧樂齡城市 共創精彩人生
    去年施暴教師近200人 竟無人被解聘
    2018/03/13 12:22

    去年施暴教師近200人 竟無人被解聘
    脫序男師 上課播限制級電影 病假卻與女學生出國
    2017/02/09 16:44

    脫序男師 上課播限制級電影 病假卻與女學生出國

    堅持厚道 生技董座帶隊衝出營收新高
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播