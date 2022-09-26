男子遠距撩國中妹強索自拍裸照 警追手機檔案竟不只1個裸妹

18歲黃姓男子竟強索少女自拍裸照、自慰影片，少女不從報警，經追查竟不只1人受害，橋頭地院判黃男3年10月，可上訴。（示意圖）

2022/09/26 16:02

〔記者蔡清華／高雄報導〕台中市從事汽車修理工作的18歲黃姓男子，透過交友軟體，結識高雄市的12歲國中少女，雙方透過網路聊天發展成男女朋友，黃男竟強索少女自拍裸照、自慰影片，少女不從報警，經追查竟不只1人受害，橋頭地院依脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪2罪，處3年10月，可上訴。

判決指出，去年5月間，黃男透過網路交友軟體結識這名國中少女，兩人以LINE交談，進而交往成為男女朋友。黃男得寸進尺，進而要求少女拍攝裸露照給其觀看，少女一度以他人裸照搪塞，黃男怒罵並揚言公開兩人關係，少女被迫傳裸照給他，沒想到黃男變本加利，索求自慰影片。

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少女不堪其擾，向學校老師求助後報警，警方循線北上將黃男逮捕到案，從其手機內，發現黃同時與多名少女交往，另一名住台中的少女，也被以相似手法騙取裸照。

黃除了以三字經暴力語氣威嚇少女外，還會傳送「不然不陪你了喔」、「你在討價還價我不想理你」、「等你給我了我就開心了」等，被害少女擔心若不拍攝照片，黃男會與之分手，而讓黃男取得不雅照。

被告到案坦承不諱，供稱僅向2名少女索取裸照，堅稱裸照未外流，橋頭地院審理，黃男觸犯脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪共2罪，處徒刑3年10月，可上訴。

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