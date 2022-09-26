「甜心議員」控前助理誣告首開庭 林穎孟：說謊者終有天誅

檢方今天下午首度傳喚林穎孟及其告訴、告發代理人丁昱仁到庭。（記者錢利忠攝）

2022/09/26 15:37

〔記者錢利忠／台北報導〕有「甜心議員」稱號的台北市議員林穎孟，指控前助理、時代力量新北市議員參選人吳香君，涉嫌誣告她詐領助理費案，林還提出她當面對質吳及其前男友林家宇的「關鍵錄音」為證，台北地檢署交由檢肅黑金專組分案後，全案已進入偵查程序，檢方今天下午首度傳喚林穎孟及其告訴、告發代理人丁昱仁到庭。

今天下午3時，林穎孟赴北檢出庭前，被記者追問今天是以告訴、告發或被告身分出庭？林穎孟表示，她今天是以告發人身分出庭，她在2020年9月左右，就已經發現吳香君有偽造文書的事情，當時準備追究的時候，吳就率先惡人先告狀，用了各種抹黑栽贓的方式，意圖使她不當選，至今讓她蒙受很大的不白之冤，所以她才會起來捍衛自己，她相信說謊者終會有天誅的。

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據了解，林穎孟分別提出告訴及告發，指控吳香君準誣告罪、偽造文書，以及違反貪污治罪條例等罪，目前吳在此案的身分為他字案被告。

關於林穎孟控告吳香君準誣告罪的部分，林指控吳自前年9月開始，涉嫌偽簽她的簽名，林曾向北市議會各科室調閱她擔任議員期間所提交的諸多文書，從中發現吳疑似利用林的信任，長期假借林的名義進行公文往來，林為了自證清白，還整理出過去從未曝光的關鍵錄音檔案。

此錄音檔案是前年9月23日，林穎孟在辦公室內對質吳香君及林家宇時所錄，那時林還未捲入詐領助理費一案，甚至早於她被爆料「苛刻助理」的勞資糾紛事件；而就在林質問吳為何偽簽的2個月後，即前年11月初，林被助理指控勞資糾紛的事件隨即曝光。

對於被林穎孟控告準誣告罪一案，吳香君澄清，當初她是接獲調查局傳票才以證人身分前往做證，未向檢調告發任何人，林試圖把貪污犯行遭查獲包裝成政黨鬥爭；吳還指出，林當初被起訴的原因是檢調在林的手機中查獲林與前男友的對話紀錄，證明他們聯手從米達克公司收取助理費的回扣，並由前男友領走後轉交給林，與林所告發的偽造文書無關。

另外，關於林穎孟、林的前男友葉曜彰、前時力黨員蕭新晟等3人，被控於2019年1月至前年5月間，共謀詐領助理費一案，北檢調查後認定葉男確實有做助理的工作，因此將林、葉，以及與葉一起成立米達克星球公司的蕭新晟等3人不起訴；檢方依職權送高等檢察署再議，經高檢駁回後，林穎孟等3人於此部分已獲不起訴確定。至於林、葉另被控，涉嫌將葉男所開公關行銷公司的郭姓女職員充當議員助理，另外溢領1個月助理費充當楊姓助理的資遣費，總計涉詐領26萬餘元助理費的部分，現由台北地院審理中。

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