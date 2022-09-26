誆300多人吸金上億元 女帳房床下藏600萬現金

誆300多人吸金上億元軍人也受害，警搜出女帳房床下600萬現金，吸金集團會在網路上貼領高獲利報酬影片，使被害人誤信。（記者黃良傑攝）

2022/09/26 13:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕林姓男子（28歲）吸收一對夫妻組成吸金集團，涉嫌以每月獲利4%高報酬虛擬貨幣話術，吸引被害人投資，並以老鼠會方式招募，共犯王男夫妻未滿30歲，出入以保時捷名車代步，手戴名錶，屋內貼著夢想清單，預計達成目標就換藍寶堅尼，高市刑大攻堅破案，在許姓女帳房的床下起獲現金600多萬元，估計2年來經手金流破億元。

警方清查被害人發現多達20多名職業軍人受騙，他們還向銀行借錢投資，結果血本無歸，嫌犯王男、陳女夫妻疑拿吸金鉅款買下1500萬元新房，屋內還有大量名牌包，另在林姓主嫌的住處，也查獲3只勞力士手表，以及一支市價高達200萬元的Audemars Piguet（愛彼）錶，依違反銀行法、詐欺、洗錢防制法送辦。

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高市刑大今年2月接獲檢舉，指王姓夫妻未經主管機關許可，以「投資理財」、「預約諮詢」等時下賺快錢名目，利用網際網路等社群軟體IG等社交平台，發布投資虛擬貨幣獲利轉帳分紅，面交大量現金紅利給客戶等影片博取信任，並以「保證獲利」等話術，簽立「合作合約書」授權參與「以鈦幣」買賣交易，投資實體店面等幌子，藉以向多數人或不特定人招攬收受投資款項吸金。

據調查，曾涉犯虛擬貨幣、靈骨塔詐欺的王男（28歲）及妻陳女（30歲），結識主嫌林男後一拍即合，2019年2月起，誆稱投資百萬元每月可獲4%高報酬獲利，夫妻擔任「業務」，透過以老鼠會模式拉下線投資人，每人投資金額約數十萬至150萬不等，2年來集團至少吸引300多人，經手上億元資金，還有20多名職業軍人誤信，不少士兵還向銀行信貸，直到有投資人領取報酬變少，甚至是零才知受騙。

警方北高兩地搜索拘人，逮捕林嫌、許女、王嫌夫妻共4人，發現夫妻新房內查獲貼有「夢想版」標語，期許自己若資產突破5億元，月收入淨賺1000萬元，就要成為創投公司董事，並開創10萬粉絲社群、買藍寶基尼跑車，還提醒自己要捐款給育幼院，相當諷刺，4人全被移送法辦。

警方在林姓主嫌的住處查獲3只勞力士手表，以及一支市價高達200萬元的Audemars Piguet（愛彼）錶，也在女帳房家床下搜獲600萬現金。（記者黃良傑攝）

犯罪集團誆300多人吸金上億元軍人也受害，警搜出女帳房床下600萬現金，高市刑大逮捕王姓男子及陳姓妻子。（民眾提供）

犯罪集團誆300多人吸金上億元軍人也受害，警搜出女帳房床下600萬現金，高市刑大逮捕王姓男子及陳姓妻子。（民眾提供）

犯罪集團誆300多人吸金上億元軍人也受害，警搜出女帳房床下600萬現金，高市刑大逮捕王姓男子及陳姓妻子，夫妻出入開保時捷名車。（記者黃良傑攝）

誆300多人吸金上億元軍人也受害，警搜出女帳房床下600萬現金，吸金集團會在網路上貼領高獲利報酬影片，使被害人誤信。（記者黃良傑翻攝）

誆300多人吸金上億元軍人也受害，警搜出女帳房床下600萬現金，吸金集團會在網路上貼領高獲利報酬影片，使被害人誤信。（記者黃良傑翻攝）

誆300多人吸金上億元軍人也受害，警搜出女帳房床下600萬現金，吸金集團會在網路上貼領高獲利報酬影片，使被害人誤信。（記者黃良傑翻攝）

警方在林姓主嫌的住處查獲3只勞力士手表，以及一支市價高達200萬元的Audemars Piguet（愛彼）錶，也在女帳房家床下搜獲600萬現金。（記者黃良傑攝）

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