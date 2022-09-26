桃園機場接到「炸彈警告」恐嚇信 航警追查IP來自境外

桃園機場公司證實，客服信箱發現一封爆裂物匿名恐嚇信。（資料照）

2022/09/26 13:05

〔記者姚介修、陳心瑜/綜合報導〕桃園機場公司今天證實，該公司旅客信箱收到一封以「炸彈警告」為名的恐嚇信，歹徒揚言在桃機放置炸彈，要求立即停止一切台獨活動，航空警察局追查IP，發現是來自境外，目前已加強機場安全巡查，留意可疑人士，同時也會仔細搜尋有無不明遺留物，以確保旅客及工作人員安全。

據了解，這封利用桃園機場網站旅客信箱留下的炸彈恐嚇信件，是於昨日上午11點55分就已寄出，但當時歹徒未按投書確認，未完成投書程序，而是於今天上午才按確認，留言內容大致是「桃園機場已經放置炸彈，如果不想上天的話，立即停止一切台獨活動」，目前已知填寫的位置是境外IP，目前還在追查。

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機場公司收到恐嚇信後，立即依照程序通報航空警察局及相關單位，並請航警局、機場保全加強巡邏，同時機埸各駐站責任區加強安全巡查，留意可疑人士及不明遺留物即時通報，確保旅客及工作人員安全。機場公司後續仍將提高戒備、加強巡檢，並配合航警局偵辦作業應處。

機場公司強調，依照民用航空法第 105 條，未指定犯人向公務員、民用航空事業或活動團體之人員誣告犯危害飛航安全或設施，或散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

機場公司說，犯前項之罪，因而致生飛航安全危險者，處3年以上10年以下有期徒刑；致航空器毀損或人員傷亡者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑。請民眾切勿以身試法。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上月抵台訪問前，桃園國際機場公司亦於客服信箱收到恐嚇信。

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