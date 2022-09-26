為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃園機場接到「炸彈警告」恐嚇信 航警追查IP來自境外

    桃園機場公司證實，客服信箱發現一封爆裂物匿名恐嚇信。（資料照）

    桃園機場公司證實，客服信箱發現一封爆裂物匿名恐嚇信。（資料照）

    2022/09/26 13:05

    〔記者姚介修、陳心瑜/綜合報導〕桃園機場公司今天證實，該公司旅客信箱收到一封以「炸彈警告」為名的恐嚇信，歹徒揚言在桃機放置炸彈，要求立即停止一切台獨活動，航空警察局追查IP，發現是來自境外，目前已加強機場安全巡查，留意可疑人士，同時也會仔細搜尋有無不明遺留物，以確保旅客及工作人員安全。

    據了解，這封利用桃園機場網站旅客信箱留下的炸彈恐嚇信件，是於昨日上午11點55分就已寄出，但當時歹徒未按投書確認，未完成投書程序，而是於今天上午才按確認，留言內容大致是「桃園機場已經放置炸彈，如果不想上天的話，立即停止一切台獨活動」，目前已知填寫的位置是境外IP，目前還在追查。

    機場公司收到恐嚇信後，立即依照程序通報航空警察局及相關單位，並請航警局、機場保全加強巡邏，同時機埸各駐站責任區加強安全巡查，留意可疑人士及不明遺留物即時通報，確保旅客及工作人員安全。機場公司後續仍將提高戒備、加強巡檢，並配合航警局偵辦作業應處。

    機場公司強調，依照民用航空法第 105 條，未指定犯人向公務員、民用航空事業或活動團體之人員誣告犯危害飛航安全或設施，或散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

    機場公司說，犯前項之罪，因而致生飛航安全危險者，處3年以上10年以下有期徒刑；致航空器毀損或人員傷亡者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑。請民眾切勿以身試法。

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上月抵台訪問前，桃園國際機場公司亦於客服信箱收到恐嚇信。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    誤會？裴洛西今晚訪台 桃園機場接多通「炸機場」恐嚇電話
    2022/08/02 19:14

    誤會？裴洛西今晚訪台 桃園機場接多通「炸機場」恐嚇電話

    北市打造智慧樂齡城市 共創精彩人生

    堅持厚道 生技董座帶隊衝出營收新高
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播