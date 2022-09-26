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    台中移工酒後持刀劃傷同鄉 自己也跌傷躺醫院呼呼大睡

    台中太平工業路一家工廠，昨天深夜一名泰籍移工酒後持刀劃傷同鄉，自己也受傷，所幸送醫後都無大礙。（記者陳建志翻攝）

    台中太平工業路一家工廠，昨天深夜一名泰籍移工酒後持刀劃傷同鄉，自己也受傷，所幸送醫後都無大礙。（記者陳建志翻攝）

    2022/09/26 11:32

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平工業路一家機械工廠，昨天深夜一名泰籍傑姓移工（32歲）獨自在3樓宿舍交誼廳喝酒，另名西姓（48歲）同鄉入內欲煮泡麵吃消夜，已經喝醉的傑男跟他打招呼，不爽西男未回應及詢問，帶著醉意上前，隨手拿了一把水果刀揮舞劃傷西男左上腹，所幸僅表皮輕微受傷，傑男也不慎跌倒撞傷眼皮，兩人都受傷送醫，警方獲報趕至醫院，持刀傷人的傑男已經酒醉呼呼大睡，將待今天酒醒後偵訊，依傷害罪嫌送辦。

    台中市消防局昨晚10點33分接獲民眾報案，指稱太平工業路一家工廠外籍移工打架，有人腹部被刀子劃傷流血，立刻派遣車籠埔、仁化分隊，出動兩輛救護車到場救護，消防人員抵達時，發現泰籍西姓移工（48歲）左上腹有刀傷，傷口約2公分，立刻給予包紮止血，另名傑姓移工（32歲）則是右眼皮撕裂傷，立即將兩人送醫，所幸西男只是皮肉傷無大礙。

    太平分局宏龍派出所接獲消防局通知後到場處理，抵達時兩名傷者已經都送醫，釐清案情後發現，昨晚泰籍傑姓移工獨自在3樓宿舍交誼廳喝酒，已經有幾分醉意時，西姓同鄉入內欲煮泡麵吃消夜，已經喝醉的傑男跟他打招呼，不爽西男未回應及詢問，帶著醉意上前，隨手拿了一把水果刀就劃傷西男腹部，自己也因腳步不穩跌倒撞傷眼皮，因劃傷人的傑男送醫後呼呼大睡，警方將待今天酒醒後進行偵訊，將依傷害罪嫌移送法辦。

    太平分局警方也呼籲，有僱用或管理移工的公司行號負責人、管理人，能加強對移工朋友加強宣導，勿有酒後滋事情形。

    ☆飲酒過量 有害健康☆

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