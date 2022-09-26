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    蛇行危駕！毒蟲撞開警車拒檢竄逃 沿途丟吸食器爆胎就逮

    吳男最後仍被當街攔捕到案。（警方提供）

    吳男最後仍被當街攔捕到案。（警方提供）

    2022/09/26 10:46

    〔記者許國楨／台中報導〕涉嫌吸毒吳姓男子22日上午因違停遇警盤查，他假裝配合卻突然猛踩油門撞開警用機車竄逃，沿途除蛇行危駕，還丟棄安毒吸食器企圖滅證，最後因爆胎索性棄車逃逸，仍被警方攔截圍捕到案，連同內有安毒殘渣吸食器一併被尋回，訊後全案依公共危險等罪嫌送辦。

    台中市第二分局文正派出所張淵棋，當天上午8時許巡經北區公園路段時，見一輛白色自小客車違停紅線上，擔心正值上班通勤時間影響車流，指揮41歲吳姓駕駛將車輛移至路旁停靠，並示意停車、熄火受檢，但吳因吸食毒品心虛，先是假意配合移動車輛，利用張員下車之隙，猛然踩足油門，直接撞開警用機車，加速逃離現場。

    警方見狀沿後追趕並通報線上警網展開攔截圍捕，吳男則是沿途忽左忽右，蛇行危駕，車輛行經柳川東路、太平路等路段，並於行車過程中將吸食器丟出車外，後因左前車輪爆胎，吳男遂將車輛停靠文祥街與太平北街口，隨即棄車逃逸，仍被接到支援通報趕赴現場的警員謝嘉原發覺，當場制伏逮捕。

    警方同時尋回被吳男丟棄，內還有安毒殘渣的吸食器，訊後全案依公共危險、妨害公務、毒品等罪嫌移送台中地檢署偵辦；二分局長陳家銘表示，飲酒、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物致不能安全駕駛皆構成刑法公共危險罪，呼籲民眾切勿以身試法，警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法脫序行為強勢執法，維護市民安心生活環境。

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    警方尋回被吳男丟棄的吸食器。（警方提供）

    警方尋回被吳男丟棄的吸食器。（警方提供）

    警方將吳男帶回偵辦。（警方提供）

    警方將吳男帶回偵辦。（警方提供）

    吳男因心虛撞開警用機車逃竄。（警方提供）

    吳男因心虛撞開警用機車逃竄。（警方提供）

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