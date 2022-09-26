消費者到藥局買到仿冒醫療口罩 揪出不肖業者大賺國難財

陳男仿冒醫療口罩廠商外盒，再以來歷不明口罩裝盒，偽裝成醫療口罩層層轉售下游，桃園地院依行使準偽造文書罪判處5月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

2022/09/26 10:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕武漢肺炎疫情造成口罩需求大增，桃園市陳姓男子卻仿冒醫療口罩廠商外盒，再以來歷不明口罩裝盒，偽裝成醫療口罩販售，下游廠商購買13萬餘片，再層層轉售並舖貨給藥局，有消費者購買後懷疑是仿冒品而向藥局反映，經檢調人員偵辦查獲陳男到案，桃園地院依行使準偽造文書罪判處他5月徒刑，如易科罰金以每日1000元折算，並宣告沒收未扣案犯罪所得60萬4800元。

陳男未領有醫療器材許可證，卻仿製醫療口罩廠商外盒及購買來歷不明口罩，偽裝成醫療口罩對外販售，判決指出，陳男主要透過臉書口罩社團發送訊息，下游廠商因此聯繫上陳男，並於2020年7月以每片4.5元價格，買入56箱、共13萬4400片口罩，再以每片5元價格轉售給另家公司，最後以每片5.1元舖貨給藥局，舖貨數量達11萬3300片，有消費者買到後察覺外包裝有異，向藥局反映「懷疑買到仿冒醫療口罩」，檢調人員循線查到最上游陳男到案。

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陳男於調查人員詢問、偵查及審理時均坦承不諱，但審理時卻指控下游第一手廠商其實是「共犯」，願意提供相關證據及對話；第一手廠商則稱，當初是在網路看到陳男廣告訊息，陳男明確告知與醫療口罩廠商有合作關係，才會向他下訂13萬餘片口罩，且被控涉案部分已獲檢方不起訴，法官認為陳男此部分說詞不足採信。

法官指出，陳男行為涉及冒用藥物名稱罪、販賣未經核准擅自製造之醫療器材罪、販賣虛偽表示商品罪、詐欺取財罪及行使偽造準文書罪，為一行為觸犯數罪名，為想像競合，依刑法規定從一重依行使偽造準私文書罪處斷。

審酌陳男趁武漢肺炎疫情蔓延、急需醫療口罩時犯案，所為非僅損害被害人財產利益，還破壞公共信用，且販售口罩數量高達13萬4400片，核屬不當、應予懲處，惟念在陳男已與部分下游廠商達成和解並賠償完畢、有相關前科等理由，依行使準偽造文書罪判處5月徒刑。

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