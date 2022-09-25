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    女工墜樓重殘 雇主過失判賠千萬

    女工墜樓重殘，雇主過失遭判賠千萬元。（記者黃良傑攝）

    女工墜樓重殘，雇主過失遭判賠千萬元。（記者黃良傑攝）

    2022/09/25 23:00

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄林姓工頭以6000元包下4樓透天厝的鐵皮屋修繕工程，並僱用許姓女工協助，給予1000元日薪，不料，許女登高工作不慎踩破採光罩，重傷受傷至今仍然臥床，林男被依過失重傷害罪，判刑7月確定，許女家屬提告求償1300多萬元，高雄地方法院審結，判林男要賠1066萬餘元，包括看護費、醫藥費及丈夫、子女的精神賠償，全案可上訴。

    判決書指出，被告林男於2020年8月間，以6000元連工帶料承包鳳山區一透天厝鐵皮屋修繕工程，林男付日薪1000元找來許女當助手，許女上工時爬上鐵皮屋頂工作，不慎踩破採光罩板，人從鐵皮屋頂摔落至頂樓地板，由於許女頭部先著地，傷勢嚴重，昏迷送醫搶救。

    許女枕骨骨折、腦出血、左側硬腦膜下血腫等，即使出院後仍然意識不清、雙側肢體障礙，並領有重度殘障手冊，生活無法完全自理，不料，林男竟還否認僱用許女，引發家屬不滿，堅持提告並求償，檢方綜合相關事證，認為林男就是雇主，且未在屋頂規畫安全通道，仍依過失重傷害罪將他起訴。

    高雄地院審理時，林男終於坦承是許女雇主，但強調當時並沒有要求許女上屋頂工作，法官根據黃姓屋主證詞，以及勞工局訪談紀錄等，確認當時許女有拿工具登上屋頂，認定被告所言只是辯詞，被依過失重傷害罪判刑7月，林男放棄上訴確定。

    許女一家人憤而提民事訴訟求償，包括醫藥費、看護費、精神慰撫金等共1300多萬，法院審理時，林男未到庭答辯，也未提書狀或聲明，法官根據許女未來需負擔的醫藥費、看護費等，判被告應賠償806萬餘元，另丈夫、子女等4人要求450萬元精神慰撫金，法官審酌後，認定被告應賠償許女丈夫80萬元，3名子女各60萬元，判賠許家人1066萬5037元，仍可上訴。

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