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    女子陳屍租處浴室 警到場手機還在響....債主打來的

    女子被發現陳屍租住處浴室。（民眾提供）

    女子被發現陳屍租住處浴室。（民眾提供）

    2022/09/25 21:36

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年約50多歲的女子，今天下午被發現陳屍租住處浴室，警方到場調查初步排除外力介入，除發現寫有債務問題的紙條，處理過程中死者手機也不斷響鈴，經接聽發現都是債主所撥打，警方已報請檢方相驗，進一步確認並釐清死因。

    台中市消防局今天下午4時42分獲報，北屯區一處公寓有1名女子需要救護，經出動救護人車前往，到場發現女子手部有刀傷，已明顯死亡，隨即通報轄區警方處理，員警趕往封鎖現場採證並展開查訪，報案女子向警方說，與死者是多年好友，因發現她最近情緒不穩定，因此特別關心注意。

    當天稍早她撥打死者手機未果，直覺有異，立即趕往並持死者給的備用鑰匙開門後，驚見死者倒臥浴室，身上及地面上滿是血跡，嚇得打119報案，警方在浴室發現一把美工刀，初判無外力介入，也在客廳發現一張寫有債務問題及家人連絡電話的紙張。

    警方據此通知死者家屬前來，期間死者手機仍不斷響起，經接聽都是聲稱死者欠錢的債主所撥打。目前全案警方已報請檢方相驗，進一步釐清並確認死因。

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