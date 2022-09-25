「溪頭行」交通違規率較去年增1倍 月均1000件超速最多

溪頭對外要道151縣道設置的固定式照相桿路段，相當筆直，民眾稍有不慎即可能違規被拍照開單。（記者謝介裕攝）

2022/09/25 10:04

〔記者謝介裕／南投報導〕時序入秋，雖帶有涼意，但溪頭在假日仍吸引絡繹不絕的攬勝人、車潮，今適逢星期假日也不例，遊客量累計也達120萬人次，顯示與病毒共存的後疫情時期，國旅市場炙手可熱，惟南投縣警察局分析資料後，發現遊客數多寡與交通違規率高低竟呈正比關係，且今年1至8月，溪頭對外主幹151縣道唯一的1支固定式交通違規照相桿，平均每月違規被拍開出的罰單約1000件，較去年增加1倍，顯示民眾遵守交通法規的觀念仍有待加強。

南投縣警察局指出，151縣道是溪頭對外最主要的道路，去年一整年民眾違規被拍照開出的罰單，共有5996件，平均每月取締件數約500件，今年1至8月共約8000件，違規開單率約提升1倍。

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溪頭自然教育園區隸屬台大實驗林管處管轄，據台大表示，去年因疫情嚴峻，一整年遊客數僅147萬人次，創下園區5年來遊客數最少的紀錄，今年隨著疫情平穩獲控，迄今日止，溪頭遊客數已達120多萬人次，除非疫情又變嚴峻，不然全年的遊客數可望恢復200萬人次的水平。

警方說，縣內交通科技執法以來，常見的民眾違規項目，計有闖紅燈（可處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰）、紅燈右轉（可處新台幣1200元以上、1800元以下罰鍰）、多車道左轉彎不先駛入內側車道（可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰）、超速（可處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰）、紅燈超越停車線（可處新台幣900元以上、1800元以下罰鍰）及未依號誌左轉（可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰）等6項。

而151縣道最高時速限制為50公里，加上部分路段筆直，目前被固定式照相桿拍到開單的交通違規項目，以超速居冠，因此警方再度提醒民眾務必遵守交通法規及速限行駛，以免來趟溪頭遊玩返家後收到紅單，導致好心情受影響。

溪頭對外要道151縣道唯一的1支固定式照相桿，今年迄今每月違規被拍照開單件數約千件，交通違規開單率較去年增加1倍左右。（記者謝介裕攝）

溪頭自然教育園區深受國人喜愛，每逢假日總是可見車輛一部接著一部排隊入園情形。（記者謝介裕攝）

溪頭自然教育園區深受國人喜愛，每逢假日總是可見車輛一部接著一部排隊入園情形。（記者謝介裕攝）

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