為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「溪頭行」交通違規率較去年增1倍 月均1000件超速最多

    溪頭對外要道151縣道設置的固定式照相桿路段，相當筆直，民眾稍有不慎即可能違規被拍照開單。（記者謝介裕攝）

    溪頭對外要道151縣道設置的固定式照相桿路段，相當筆直，民眾稍有不慎即可能違規被拍照開單。（記者謝介裕攝）

    2022/09/25 10:04

    〔記者謝介裕／南投報導〕時序入秋，雖帶有涼意，但溪頭在假日仍吸引絡繹不絕的攬勝人、車潮，今適逢星期假日也不例，遊客量累計也達120萬人次，顯示與病毒共存的後疫情時期，國旅市場炙手可熱，惟南投縣警察局分析資料後，發現遊客數多寡與交通違規率高低竟呈正比關係，且今年1至8月，溪頭對外主幹151縣道唯一的1支固定式交通違規照相桿，平均每月違規被拍開出的罰單約1000件，較去年增加1倍，顯示民眾遵守交通法規的觀念仍有待加強。

    南投縣警察局指出，151縣道是溪頭對外最主要的道路，去年一整年民眾違規被拍照開出的罰單，共有5996件，平均每月取締件數約500件，今年1至8月共約8000件，違規開單率約提升1倍。

    溪頭自然教育園區隸屬台大實驗林管處管轄，據台大表示，去年因疫情嚴峻，一整年遊客數僅147萬人次，創下園區5年來遊客數最少的紀錄，今年隨著疫情平穩獲控，迄今日止，溪頭遊客數已達120多萬人次，除非疫情又變嚴峻，不然全年的遊客數可望恢復200萬人次的水平。

    警方說，縣內交通科技執法以來，常見的民眾違規項目，計有闖紅燈（可處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰）、紅燈右轉（可處新台幣1200元以上、1800元以下罰鍰）、多車道左轉彎不先駛入內側車道（可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰）、超速（可處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰）、紅燈超越停車線（可處新台幣900元以上、1800元以下罰鍰）及未依號誌左轉（可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰）等6項。

    而151縣道最高時速限制為50公里，加上部分路段筆直，目前被固定式照相桿拍到開單的交通違規項目，以超速居冠，因此警方再度提醒民眾務必遵守交通法規及速限行駛，以免來趟溪頭遊玩返家後收到紅單，導致好心情受影響。

    溪頭對外要道151縣道唯一的1支固定式照相桿，今年迄今每月違規被拍照開單件數約千件，交通違規開單率較去年增加1倍左右。（記者謝介裕攝）

    溪頭對外要道151縣道唯一的1支固定式照相桿，今年迄今每月違規被拍照開單件數約千件，交通違規開單率較去年增加1倍左右。（記者謝介裕攝）

    溪頭自然教育園區深受國人喜愛，每逢假日總是可見車輛一部接著一部排隊入園情形。（記者謝介裕攝）

    溪頭自然教育園區深受國人喜愛，每逢假日總是可見車輛一部接著一部排隊入園情形。（記者謝介裕攝）

    溪頭自然教育園區深受國人喜愛，每逢假日總是可見車輛一部接著一部排隊入園情形。（記者謝介裕攝）

    溪頭自然教育園區深受國人喜愛，每逢假日總是可見車輛一部接著一部排隊入園情形。（記者謝介裕攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男紅燈左轉逆向違規還嗆警 「學姊」騎背畫面網友歪樓了
    2022/09/22 14:46

    男紅燈左轉逆向違規還嗆警 「學姊」騎背畫面網友歪樓了
    違規不服取締嗆警「共匪」 男被壓制上銬面臨刑罰
    2022/08/27 09:16

    違規不服取締嗆警「共匪」 男被壓制上銬面臨刑罰

    逢低先買五股蛋殼區 這案享補漲優勢
    不怕別人尷尬？騎士路口「青蛙跳」再伏地挺身 路人「oh my god」
    2022/08/15 20:02

    不怕別人尷尬？騎士路口「青蛙跳」再伏地挺身 路人「oh my god」
    外送員交通違規1年破5萬件 審計部籲交通部研議機車基本運價
    2022/08/05 00:58

    外送員交通違規1年破5萬件 審計部籲交通部研議機車基本運價

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播