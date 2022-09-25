4口單親家租屋失火生活陷困 良友會緊急金援

南市東區市議員曾信凱服務處特助潘裕良（右2）與市議員參選人曾之婕服務團隊，將善款轉送給林女士（左2），東區民眾服務社理事長蔡美娟（左）也到場見證。（曾信凱、曾之婕服務處提供）

2022/09/25 09:07

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區永成路1段1棟民宅在9月13日凌晨發生火災，雖未造成人員傷亡，但屋內熟睡的1家4口，所幸年紀最小的女兒聞到異味，緊急叫醒林姓母親及哥哥逃出火場。由於林女1家是單親家庭，生活頓時陷入困境，學校老師向市議員曾信凱服務處尋求支援，市議員參選人曾之婕在「良友會」群組發出簡訊，獲得許多回響。

林姓女士獨力扶養3名分別就讀國中與國小的子女，平日僅靠林女工作維持家計，原本生活就相當拮据，但3名子女都很乖巧聽話，他們租在南區永成路1段這處民宅。

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9月13日凌晨，林女1家的租屋處突然起火，1家人正在熟睡，年紀最小、就讀小學4年級的女兒先聞到家裡有怪味，隨即被濃煙嗆醒，趕緊叫醒母親及哥哥逃生，林女為了保護孩子，手臂被火勢燒傷，火勢控制撲滅後，初步判斷是電線走火。但確切起火原因需由消防局進一步鑑定。

林女1家4口在火災發生後一時無落腳之處、也因為林女短期間無法工作，頓失經濟來源。東區崇明國中棒球隊教練得知後，先請教會暫時安置1家4口，並向市議員曾信凱服務處求助，服務處執行長曾之婕隨即在父親曾順良創立的友人組織「良友會」群組發出簡訊，良友會1位熱心會員立刻到服務處捐款。

曾之婕表示，在台南市東區民眾服務社理事長蔡美娟見證下，已經將「良友會」會員捐助的善款轉送給林女士，解決其1家人的家計燃眉之急。

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