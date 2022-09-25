廂型車沒開大燈警盤查 6人棄車逃逸3女遭逮

小貨車因未開大燈，遭員警攔查，先停車假意配合臨檢，見員警下車後加速逃逸。（警方提供）

2022/09/25 09:04

〔記者蘇福男／高雄報導〕1部紅色廂型小貨車昨晚行經高雄橋頭區成功北路、樹德路口，因未開大燈遭員警攔查，小貨車先停車假意配合臨檢，見員警下車後加速逃逸，結果車子駛入死巷内無處可逃，車上6名男女隨即棄車逃逸，警方逮捕3名女子，其中2人為逃逸外勞，另3人身分及規避攔查原因尚在調查中。

岡山警分局橋頭分駐所員警昨晚10點多執行防制危險駕車勤務，在橋頭區成功北路與樹德路口，發現1部紅色廂型小貨車未開大燈違規行駛，上前攔停。

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小貨車先是停到路邊假意配合盤查，見員警下車後，立即加速往成功北路北向逃逸，警方緊追不捨，小貨車在筆秀路口紅燈右轉入死巷内無處可逃，車上跳下6名男女棄車逃逸。

員警逮捕其中3名女子，分別是范女（45歲）、張女（46歲）及陳女（34歲），其中范女、陳女為逃逸外勞，范女自今年4月中旬便通報行蹤不明，陳女今年8月中旬被通報，警方詢問後解送移民署歸案處置。

警方並未在小貨車上發現有違禁物品，因駕駛在逃，警方將針對小貨車使用註銷牌照、未依規定使用燈光、在道路上危險駕駛及逃避交通稽查等違規事實，分別依據違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第4款、第42條第1項、第43第1項第4款及第60條第1項等規定逕行舉發，車上人員身分及規避攔查原因，警方仍在調查中。

小貨車駛入死巷内無處可逃，車上6名男女隨即棄車逃逸，警方逮捕其中3名女子。（警方提供）

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