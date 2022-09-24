精明投資客遇上詐欺犯 5千萬投資變「虛擬」貨幣

警方查扣得3輛總值1000萬元的特斯拉和雷克斯高檔轎車。（記者劉慶侯翻攝）

2022/09/24 12:46

〔記者劉慶侯／台北報導〕對外自詡「比特幣專業挖礦戶」的27王姓男子，攬客挹注時講的天花亂墜，讓陳姓投資客信以為真，3年內陸續投入逾5千萬元，近期要查帳取利時對方失去聯絡；台北市刑警大隊偵三隊據報查捕，王嫌兩手一攤，帳戶內幾乎無錢，警方只查扣得3輛總值1000萬元的特斯拉和雷克斯高檔轎車，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

警方表示，本是大學機械修理科系畢業的王男，因對電腦和虛擬貨幣方面有基礎科技知識，鑑於近年虛擬貨幣如比特幣特等大發利市，掀起一波波投資熱潮，甚至有投資客捧著鉅資還找不到門道，王男疑就此興起詐欺念頭。

請繼續往下閱讀...

警方調查，陳姓投資客108年間經人介紹認識王嫌，王嫌鼓起如簧之舌講陳自己在中國和台中等地都有經營「礦場」，並輔以精心製作的PTT報表，唬得陳男信以為真，陸續集資逾5000萬元，想趁勢大撈一筆。

去年，陳男要求王嫌提出想拿回挖礦機器和投資收益，王嫌便謊稱在中國開發更大的礦場，還花鉅資買了更多的挖礦機（電腦）；陳男要求見識一下王嫌的礦場，他轉而誆稱因?兩岸政策和防疫關係，無法給對方參觀。

陳姓投資客終於覺得不對勁，即使查看王嫌的報表作的很精緻，最後因長達3年都未獲得返利，一再提出質疑，王嫌實在無法狡辯，乾脆來個避不見面搞失聯；陳男這才知道自己遭到詐騙。

台北市刑警大隊偵三隊根據陳男報案，循線在曾文水庫逮獲帶女友遊玩的王嫌，王嫌還一度辯稱未騙人，但當警方要求前去他台中的礦場查看時，王嫌才承認詐騙；警方當場查扣市值約1千萬元3輛名車、行動電話、存摺和匯款單等證物。

警方同時緝獲為王嫌是供帳戶和洗錢的45歲廖姓男子，全案先依違反詐欺、背信及侵占罪嫌移請新北地方檢察署偵辦，並追查贓款明確流向中。

警方將王姓嫌犯移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法