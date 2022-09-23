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    搭便車被拒 荒唐男竟趴汽車引擎蓋招搖過市

    白色休旅車行駛200多公尺，傅男才「下車」。（記者張瑞楨翻攝）

    白色休旅車行駛200多公尺，傅男才「下車」。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/09/23 17:37

    〔記者張瑞楨／台中報導〕另類「趴車男」？傅姓男子本月17日想搭表哥林男的便車，卻被林男拒絕，傅男竟直接趴在休旅車的引擎蓋上，林男也不停車，逕自開車行駛，於中市北區中清路一段行駛約200公尺，傅男才於路口處才「下車」，荒唐過程被人錄影上傳網路，中市警局二分局斥「危險當有趣」，依道路交通管理處罰條例開罰，可處500元罰鍰。

    臉書等平台今天流傳一段錄影，一人趴在休旅車的引擎蓋上，雙手抓住Ａ柱，但休旅車沒停車，而是持續行駛，中市警局二分局今天接獲此錄影，查出地點是北區中清路一段與文武街口，時間是本月17日。

    畫面顯示，這輛白色休旅車先往右後方倒車駛出文武街，接著沿中清路直駛，行駛過程中，趴於引擎蓋的男子數度拍打擋風玻璃，示意駕駛停車，該車駕駛卻不管不顧，逕自行駛。

    二分局聯繫車主後得知，該車駕駛林男，與趴於引擎蓋的傅男是表兄弟，當天林男於東興市場吃完早餐後，想載女友返家之際，偶然遇到表弟傅男，傅男想搭順風車，表哥林男不願意，傅男一時興起，爬上引擎蓋想阻擋林男離去，車輛行駛200多公尺後，傅男於中清、英才路口下車離去，無人受傷或糾紛。

    警方表示，傅男攀登自小客車外，違反道路交通管理處罰條例第81條規定「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者」，可處500元罰鍰，警方將依規定告發。

    傅男想搭表哥便車被拒，乾脆趴在引擎蓋上，警方斥之「危險當有趣」。（記者張瑞楨翻攝）

    傅男想搭表哥便車被拒，乾脆趴在引擎蓋上，警方斥之「危險當有趣」。（記者張瑞楨翻攝）

    白色休旅車行駛200多公尺，傅男才「下車」。（記者張瑞楨翻攝）

    白色休旅車行駛200多公尺，傅男才「下車」。（記者張瑞楨翻攝）

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