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    首頁　>　社會

    被恐佈同居男友脫光衣服拍裸照禁外出 她獲賠30萬

    最高法院認定李男犯行明確，日前依強制、傷害罪判李男拘役60天，得易科6萬元定讞；民事部份，高等法院今判李應賠償蔡女30萬元，可上訴。（情境照）

    最高法院認定李男犯行明確，日前依強制、傷害罪判李男拘役60天，得易科6萬元定讞；民事部份，高等法院今判李應賠償蔡女30萬元，可上訴。（情境照）

    2022/09/23 17:06

    〔記者楊國文／台北報導〕北市蔡姓女子不滿前同居男友因2人口角爭執竟將她脫個精光，對她拍裸照，不讓她外出，幸好她趁李不注意，逃出騎車向胞姊求救才脫險，李還在她經營的火鍋店對她施暴，蔡怒告李涉犯拘禁、傷害罪，並求償180萬元，但李否認脫光蔡女衣服及拍裸照，並辯稱「雙方互毆」，未施暴，不過，最高法院認定李男犯行明確，日前依強制、傷害罪判李男拘役60天，得易科6萬元定讞；民事部份，高等法院今判李應賠償蔡女30萬元，可上訴。

    蔡女提告指出，和李男原本是男女朋友，李男於2018年12月22日至24日間，在台北市信義區2人同居住處發生爭執，他竟施暴將她的衣服脫光，並用手機對著原告做出拍照的動作，不讓她出門。後來，她趁李男不注意之際，騎車擺脫在後追她的李男，到胞姊的住處求救才脫離險境。

    蔡女稱，2019年4月，李男曾因和她起口角爭執，李竟在她經營的火鍋店內，公然對她家暴，造成她頭、頸部、上背部挫傷等傷害，並揚言要讓她死，讓她相當恐懼，也擔心自己的安危，因此對李男提告涉嫌強制、傷害罪，並提出刑事附帶民事官司，對李男求償醫療費、精神慰撫金等共180萬多元。

    李男應訊否認將蔡女脫光並拍照，妨害她的自由等情事，另外，李承認在蔡女經營的火鍋店內有傷害蔡女的事，但當時是雙方互毆，並非家暴，且沒有威脅對她不利，或要她死等事。

    刑事部份，一審判李男無罪，上訴後，高等法院判決逆轉，改判李男強制罪為拘役30天，另依傷害罪判拘役60天，合併應執行刑拘役60天，得易科罰金6萬元。李男不服提起上訴，遭最高法院判決駁回定讞。

    民事部份，高等法院依據刑事判決、蔡女胞姊等證人證詞，認定李男對蔡女涉犯強制、傷害等行為，其侵權事證明確，今判李應賠償蔡女30萬元，可上訴。

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