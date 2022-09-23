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    以加密貨幣助詐團洗錢 4個月洗錢達上億

    警方查扣105萬元現金，以及行動電話、冷錢包、筆記型電腦、平板及加密貨幣泰達幣點數卡1批等贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣105萬元現金，以及行動電話、冷錢包、筆記型電腦、平板及加密貨幣泰達幣點數卡1批等贓證物。（記者邱俊福攝）

    2022/09/23 16:31

    〔記者邱俊福／台北報導〕何姓男子為首的洗錢機房，涉嫌私下加盟國內小型加密貨幣交易平台，成為其經銷商後，協助假投資詐騙集團將贓款購買大量泰達幣點數卡，再透過該交易平台兌換成等值加密貨幣（泰達幣）進行洗錢，刑事局電信偵查大隊偵一隊今天宣布偵破，逮何等16人送辦，初估今年3月至6月期間，該集團洗錢金額達上億元。

    警方表示，31歲何嫌，過去曾從事過網路賭博機房，發現透過加密貨幣協助洗錢，利潤豐厚，便在高雄市鳳山地區承租一間透天厝，作為洗錢機房，再勾串以透過網路社群軟體，佯稱能提供「投資個股標的」、「加密貨幣」的詐騙集團，協助將騙得的贓款，以購買加密貨幣方式洗錢。

    而為避免遭警方追查，該集團利用加盟國內小型加密貨幣交易平台（經查未經合法申請，俗稱野雞交易所），成為下線經銷商後，先以人頭資料申請會員，將詐團贓款購買大量泰達幣點數卡，再透過該交易平台兌換成等值加密貨幣（泰達幣），遂行洗錢。

    警方據報今年5月間開始至上個月，陸續於各地逮捕該集團旗下車手、提供人頭帳戶的嫌犯，以及搗破該集團機房，共逮捕何等16人，查扣105萬元現金，以及行動電話、冷錢包、筆記型電腦、平板及加密貨幣泰達幣點數卡1批等贓證物，訊後依詐欺、洗錢等罪嫌等移送高雄地檢署偵辦。

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