孫姓男子假裝成「老闆的朋友」拐走7瓶威士忌，女店員等半小時未見人影才驚覺上當。 （讀者提供）

2022/09/23 13:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕41歲孫姓男子到高雄市大同二路某洋酒行消費，他騙女店員自己是老闆的朋友，搬了7瓶威士忌上車後，跟女店員說要去領錢，結果女店員等了半小時才驚覺受騙報警，警方循線逮捕孫男，但7瓶威士忌早被他變現，訊後依詐欺罪送辦。

警方表示，今年9月中旬，孫男到洋酒行表明自己是老闆的朋友要捧老闆的場，請女店員推薦店內的熱門商品，女店員介紹一番，孫男選了6瓶大摩威士忌和1瓶市面較罕見的日本白州威士忌（價值新台幣19800元），孫男先向店員表示欲將商品放到已洽妥的計程車上，自己會去附近ATM領錢，並拿出自己證件作為抵押，保證晚點就回來。

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女店員心想男子既然是老闆友人，應該沒有問題，便讓他離去，但等了30分鐘，遲遲未見孫男出現，才警覺自己遭詐，趕赴派出所報案。

警方調查後發現，孫嫌作案時是騎乘向友人借來的機車，為躲避查緝，得手後並未回到家中；經多日查緝，終於在22日上午10點多，循線在前金區七賢二路某旅社將孫嫌緝捕到案，而孫嫌所騙取的威士忌等酒，已在犯案當日透過網路交易，以新台幣17000元售出，警訊後依詐欺罪嫌函請高雄地檢署偵辦。

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