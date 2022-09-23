為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「老闆的朋友」拐走7瓶威士忌 女店員等半小時未見人影才驚覺上當

    孫姓男子假裝成「老闆的朋友」拐走7瓶威士忌，女店員等半小時未見人影才驚覺上當。 （讀者提供）

    孫姓男子假裝成「老闆的朋友」拐走7瓶威士忌，女店員等半小時未見人影才驚覺上當。 （讀者提供）

    2022/09/23 13:56

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕41歲孫姓男子到高雄市大同二路某洋酒行消費，他騙女店員自己是老闆的朋友，搬了7瓶威士忌上車後，跟女店員說要去領錢，結果女店員等了半小時才驚覺受騙報警，警方循線逮捕孫男，但7瓶威士忌早被他變現，訊後依詐欺罪送辦。

    警方表示，今年9月中旬，孫男到洋酒行表明自己是老闆的朋友要捧老闆的場，請女店員推薦店內的熱門商品，女店員介紹一番，孫男選了6瓶大摩威士忌和1瓶市面較罕見的日本白州威士忌（價值新台幣19800元），孫男先向店員表示欲將商品放到已洽妥的計程車上，自己會去附近ATM領錢，並拿出自己證件作為抵押，保證晚點就回來。

    女店員心想男子既然是老闆友人，應該沒有問題，便讓他離去，但等了30分鐘，遲遲未見孫男出現，才警覺自己遭詐，趕赴派出所報案。

    警方調查後發現，孫嫌作案時是騎乘向友人借來的機車，為躲避查緝，得手後並未回到家中；經多日查緝，終於在22日上午10點多，循線在前金區七賢二路某旅社將孫嫌緝捕到案，而孫嫌所騙取的威士忌等酒，已在犯案當日透過網路交易，以新台幣17000元售出，警訊後依詐欺罪嫌函請高雄地檢署偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「台北ONE」建案涉一屋二賣 天強建設負責人父子被起訴詐欺
    2022/07/21 19:16

    「台北ONE」建案涉一屋二賣 天強建設負責人父子被起訴詐欺
    22歲就遭通緝 違規騎人行道被逮
    2022/03/12 10:56

    22歲就遭通緝 違規騎人行道被逮

    新莊重劃區坐6奔7 高CP新屋在此
    街頭聚眾暴力犯罪 高檢署：從嚴從速偵辦
    2021/12/27 19:17

    街頭聚眾暴力犯罪 高檢署：從嚴從速偵辦
    誆稱「小北百貨」股東騙投資 警當場逮到他正得手20萬
    2021/11/19 16:25

    誆稱「小北百貨」股東騙投資 警當場逮到他正得手20萬

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    廚師扮嬌妻、律師坑殺田僑仔 火山孝子匯款266次被騙453萬
    2021/10/17 22:20

    廚師扮嬌妻、律師坑殺田僑仔 火山孝子匯款266次被騙453萬
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播