擄殺通訊行女店長狠男一審判無期徒刑 屏檢不服上訴求處死刑

屏東男子黃東明殺害通訊行女店長被屏東地院判處無期徒刑，屏檢不服將上訴請求改判死刑。（資料照）

2022/09/23 14:40

〔記者李立法／屏東報導〕屏東男子黃東明因追求在通訊行上班的曾姓甜美人妻不成，竟製造假車禍擄殺曾女，手段殘忍，引起社會公憤，屏東地院依殺人等罪判他無期徒刑，屏檢不服判決理由，決定上訴，請求上級法院改判黃男死刑。

黃東明因愛慕在屏東市某通訊行擔任店長的29歲曾女，不斷騷擾，心生畏懼的曾女遂向警方報案，黃男竟由愛生恨，去年4月間駕車衝撞曾女，導致曾女顱內出血及全身多處骨折陷入昏迷，黃男旋即將被害人載往空屋綑綁，任由曾女傷重死亡。

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屏東地院審理後，合議庭認為黃東明已56歲，無期徒刑依法須執行逾25年始得假釋，縱經假釋出監，已年逾8旬，再犯危險性已顯著降低，尚無剝奪其生命而與社會永久隔離的必要，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

一審判決結果讓死者丈夫難以接受，認為80多歲只要身體還健康，一樣可以殺人，法官判決理由無法讓社會信服；屏東地檢署在收到地院判決書後，也認為法官讓黃男逃死理由牽強，80多歲還是能開車撞死人，地院判決結果不符社會期待，也違背國民情感。

屏檢認為，曾女遭黃男猛力撞擊致多處骨折及撕裂傷，又被拘禁空屋斷絕生機，在極度痛苦中流逝生命，黃男殘忍冷血，視人命為草芥，其心可誅，且犯後毫無悔悟，泯滅人性，故決定提起上訴，請求上級法院改判死刑。

屏東男子黃東明殺害通訊行女店長被判處無期徒刑，屏檢不服將上訴請求改判死刑。（資料照）

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