販菸給未成年人違規率破3成 國健署：裁處51件逾40萬元

國健署持續聯手消基會以「喬裝方式」抽測全國菸品販賣場所。（資料照）

2022/09/22 13:33

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部國健署委託消基會於今年4至7月以「秘密客」方式，在全國22縣市抽測440家菸品販賣場所，發現未確認買家年齡是否滿18歲的違規賣菸率達33.4%，今年截至9月中旬，累計裁處51件、超過40萬元，提醒販菸前「問、看、聽」，以免違法受罰。

在今年4至7月測試期間，安排年滿18歲的工讀生穿著高中學生制服，以喬裝測試方式至22個縣市，共440家連鎖便利商店、連鎖超市或大賣場、一般商店、檳榔攤等菸品販賣場所買菸，測試商家是否主動確認穿著學生制服或疑似未滿18歲的購菸者年齡，並要求查驗證件或直接拒絕賣菸品。

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結果顯示，整體販菸場所違規賣菸率為33.4%，與去年4月至10月測試440家的違規賣菸率33.5%差不多。各類場所違規率由高至低為檳榔攤違規率45.4%、一般商店違規率40.7%、連鎖超市或大賣場違規率25.7%、連鎖便利商店違規率17%。

根據國健署去年青少年吸菸行為調查，吸菸青少年取得菸品來源，以自行買菸為主（國中42.3%，高中職67.8%），至於購菸場所，國中學生以雜貨店及傳統商店36.1%為主，次之為檳榔攤25.2%；高中職學生則以便利商店53.8%為主，其次為雜貨店及傳統商店25.2%。另外，59%國中吸菸學生表示在購菸時未被拒絕，高中職吸菸學生則達69.4%未被拒絕購菸。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，根據「菸害防制法」規定，任何人不得供應菸品予未滿18歲者，違者最高可處5萬元罰鍰，今年截至9月中旬，累計相關違規裁處51件、超過40萬元。目前送進立法院審議的「菸害防制法」修正草案，禁菸年齡由18歲提高至20歲，違法供應菸品給未滿20歲者，罰鍰上限從5萬元提高至25萬元。

國健署長吳昭軍呼籲，各類販菸場所業者可透過建立內部稽核機制、召開店長會議、辦理員工訓練等方式，加強第一線從業人員不賣菸給青少年的認知及責任。面對疑似未成年買家時，應落實販菸「問年齡、出示證明、告知法令耐心聆聽」。

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