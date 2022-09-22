越南外配當整形密醫還開直播 她只學一天就上工

越南美甲店為人整型還直播，高市專勤隊會同高市衞生局查獲2名越南女密醫。（民眾提供）

2022/09/22 09:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲情資，高雄市小港區某越南配偶經營的美甲美睫店疑似非法從事整形密醫行為，還利用臉書社群直播醫美手術過程，吸引許多同鄉外配及移工慕名前往預約整形服務，專勤隊會同科技偵查隊與高市衛生局突擊，查獲主嫌越南裔國人潘姓女子及其阮姓姪女，涉嫌掛羊頭賣狗肉從事密醫醫美，查扣手術刀片、麻醉藥劑、肉毒桿菌素等1132件醫美整形器材。

移民署高市專勤隊歷經3個多月調查蒐證，經報請高雄地檢署列股檢察官指揮偵辦，查獲潘女在小港區經營美甲美睫店，擁有美甲、美睫及紋繡的專業證書，卻約於1年前創建臉書粉絲專頁，常以越南文直播醫美手術過程，或張貼整形前後對照圖等，疑似以「掛羊頭賣狗肉」方式吸引同鄉上門做整形醫美服務。

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據了解，主嫌潘女疑因生意太好，人手不足，還找來同樣從越南結婚來台的姪女阮女一起從事整形工作，阮女甚至僅學習操作牙齒美白儀器1天，就為客人服務，2人都因不具備醫師資格，涉嫌執行醫療行為被逮，2女雖否認，但有病人指證，移民署並查扣了59項醫美整型證物。

全案今將依違反醫師法等規定移送地檢署偵辦，專勤隊隊長趙志成表示，愛美是天性，但若在非法診所執行麻醉及醫美等手術，不但可能面臨手術失敗求助無門的風險，過程中若身體出現麻醉不適情形，還可能有生命危險，呼籲新住民及移工朋友們尋求美容醫學療程時，切勿聽信同鄉不實推銷。

高市專勤隊會同高市衞生局查獲2名越南女密醫。（民眾提供）

越南美甲店竟為人整型還在網路直播。（民眾提供）

主嫌潘女疑因生意太好，人手不足，還找來同樣從越南結婚來台的姪女阮女一起從事整形工作。（民眾提供）

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