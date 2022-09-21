921全台手機地震警報齊「響」 消防員曝避難神器、保命3招

新北消防第四大隊呼籲，平日培養防災意識，準備好防災避難包、固定家具，並做好抗震3步驟「趴下、掩護、穩住」，爭取自己與家人更多逃生或保命機會。（記者闕敬倫翻攝）

2022/09/21 20:08

〔記者闕敬倫／新北報導〕23年前的今天，全台發生921集集大強震，造成2千多人罹難、上萬人受傷，近日918台東強震也重新引起各界對於防震避難的重視。新北消防局第四救災救護大隊今表示，每年的9月21日為「國家防災日」，9點21分全國各地都會收到國家級警報，只須做好「趴下、掩護、穩住」保命三步驟，利用這天備妥避難包，未來有備無患。

新北消防局第四大隊消防隊員陳薇安指出，避難包物資大致有幾項分類，緊急糧食的部分可以選擇易開罐罐頭、乾糧、高熱量巧克力以及礦泉水，因大部分民眾平時不會整理避難包，建議選擇保存期限長的食品為主。

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陳薇安表示，除了食品外的其他東西如貴重物品等，可以在緊急避難包放入少許現金、證件影本，禦寒衣物挑選易收納的薄外套、輕便雨衣還有暖暖包，醫療清潔用品則建議放入簡易急救包、衛生紙、常用藥物以及止血帶，至於求救工具方面，手電筒、高頻求救哨是很好的選擇，哨子能利於救災人員快速辨識受困位置。

新北消防第四大隊呼籲，平日培養防災意識，準備好防災避難包、固定家具，並做好抗震3步驟「趴下、掩護、穩住」，就能爭取自己與家人更多逃生或保命機會。

新北消防局第四救災救護大隊建議，當地震來臨時，民眾可做好「趴下、掩護、穩住」保命三步驟，平時備妥避難包，未來有備無患。 （記者闕敬倫翻攝）

近日全台驚傳918台東強震，重新喚起各界對於防震避難的重視，9月21日為「國家防災日」，全國各地在今天9點21分都會收到國家級警報。（記者闕敬倫翻攝）

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