澎湖網紅大戰未歇 陳澎湖毀損香腸伯小貨車遭法辦

兩名網路直播主糾紛，再度引爆毀損及恐嚇案件。（馬公警分局提供）

2022/09/21 16:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖2位知名網路直播主，糾紛再度延伸，「陳澎湖」涉嫌在9月19日凌晨，馬公市興港北街與漁隆路口，涉嫌毀損「香腸伯」的自小貨車，警方據報後趕抵現場，雖然「陳澎湖」已離開現場，但馬公警分局依毀損、恐嚇罪，函送澎湖地檢署偵辦。

馬公警分局調查指出，19日凌晨4時7分許，在馬公市興港北街與漁隆路口，接獲民眾報案，指稱陳澎湖涉嫌毀損香腸伯的自小貨車，隨即派員前往了解，但陳姓嫌疑人已離開現場。

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員警在現場發現香腸伯車輛擋風玻璃、車窗玻璃以及車身鈑金等處，遭毀損破壞痕跡。隨即進行拍照及蒐證，並即通知案件相關人及被害人香腸伯到光明所釐清案情並製作筆錄，全案將依毀損、恐嚇罪將陳澎湖函送澎湖地檢署偵辦。警方強調絕不容忍私下任何不法或暴力行為，遇案也絕對嚴查究辦到底，再次呼籲切勿心存僥倖，以身試法，以免後悔莫及。

在此之前，2人8月22日晚間在陳澎湖店中發生言語衝突，進而引爆全武行，警方據報趕抵現場，分將兩人移送法辦，並衍生出手持刀械嗆聲及「宣稱」光明所長妻子在外賭博案外案，全部都移送司法程序偵辦。案件仍在地檢署偵辦中，雙方又再度引爆糾紛，猶如連續劇般歹戲拖棚。

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