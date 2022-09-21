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    獨家》男警吃中餐配「火影忍者」遭處分 傳是女警男友挾怨報復

    南市警五分局交通隊蕭姓警員遭爆料上班時段看火影忍者，今天傳出疑似遭女警的男友挾怨報復。（警方提供）

    南市警五分局交通隊蕭姓警員遭爆料上班時段看火影忍者，今天傳出疑似遭女警的男友挾怨報復。（警方提供）

    2022/09/21 18:06

    〔記者王捷／台南報導〕台南警五分局交通分隊20日爆出蕭姓警員吃中餐配火影忍者動畫違反紀律，經過調查，今傳出疑是女警的男友Ａ男挾怨報復。案發當天，Ａ男到駐地找女警，由於女警過去交往對象較「不單純」，蕭員當時把Ａ男攔下來，並向對方表示辦公室不方便進入，後來女警出面把Ａ男帶進辦公室，蕭員才去吃飯，Ａ男疑似趁蕭員沒戒心時拍下影片上傳至網路，警分局表示將會繼續調查。

    昨天網路社團「社會事新聞影音」流出一段10多秒的影片，蕭姓警員在上班時段看火影忍者，遭質疑「警員太閒」，警分局回應，蕭員19日下午2點多處理完車禍到辦公室吃午餐、看動畫，由於警察勤務未規定休息時段，因此吃午餐也視同上班公務期間，而蕭員吃完午餐後由於沒有勤務，仍繼續看動畫10分鐘，分局認定違反紀律，報請記過、調地處分。

    起初，警分局以為拍攝違紀影像的是洽公民眾，但在調查後發現，這段影像疑似是女警的男友A挾怨報復；由於五分局交通分隊的駐地，與該分局實踐派出所共用，民眾出入較為頻繁，案發當天蕭員處理完車禍回到駐地，發現A男要進入，得知A男要找女警，但女警過去交往的對象讓警察機關有些「顧慮」，所以蕭員當下拒絕A男進入，因此與A男有些口角糾紛。

    後來，女警出面把A男帶進辦公室，蕭員則回到座位上吃午餐、看動畫，也因為是女警把A男帶進辦公室，所以較沒有戒心，A男疑似就是趁這個時候偷拍蕭員看動畫的影片。

    官警私下說，女警平時表現較不積極，蕭員身為學長，曾對女警的工作表現多唸了幾句，這次又攔下女警的男友，可能因此被報復。

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