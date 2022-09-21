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    竹縣消防局第3大隊走馬換將 湖口、新工、關西分隊長交接

    新竹縣政府消防局第3大隊今天調整戰力，一舉佈達交接湖口、新工以及關西3個分隊分隊長，走馬換將。（圖由竹縣府消防局第3大隊提供）

    新竹縣政府消防局第3大隊今天調整戰力，一舉佈達交接湖口、新工以及關西3個分隊分隊長，走馬換將。（圖由竹縣府消防局第3大隊提供）

    2022/09/21 15:37

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府消防局第3大隊今天下午2點重新布局外勤分隊的救護、救災守備兵將！舉行轄下湖口、新工、以及關西3個分隊的分隊長交接，依序由原關西分隊分隊長胡桓碩、第1大隊分隊長游尚樺以及第2大隊五峰分隊長李晉毅接下重擔。

    第3大隊長沈宥霖說，前述調整是為了提升整體區域性的消防能量、拔擢優秀人才，另也增進同仁職務的歷練而作的調整。

    至於原任湖口分隊分隊長的江毅豪則回到第3大隊大隊部擔任分隊長，倚重他過去多年的外勤經驗，在內勤擔任安檢等相關的幕僚工作。

    沈宥霖說，新任湖口分隊長胡桓碩中央警察大學79期畢業，歷任過內勤災害預防科，以及外勤的北埔、芎林、以及關西3個分隊，表現認真負責，業務評核都名列前茅。

    新工分隊新任分隊長游尚樺是中央警察大學81期畢業，今年剛到新竹縣服務，先前曾任新北市政府消防局竹圍分隊分隊長，到新竹縣後先派第1大隊分隊長，學、經歷相當完整。

    關西分隊長李晉毅中央警察大學83期畢業，歷經災害搶救科、湖口分隊與竹北分隊科員，後派五峰分隊擔任分隊長，在五峰分隊任內處理山域事故、救溺等經驗豐富，關西境內不少受山友青睞的郊山，沈宥霖期許他能以自身實戰經驗，跟關西分隊同仁一同守護關西。

    新竹縣政府消防局第3大隊今天調整戰力，一舉佈達交接湖口、新工以及關西3個分隊分隊長，走馬換將。（圖由竹縣府消防局第3大隊提供）

    新竹縣政府消防局第3大隊今天調整戰力，一舉佈達交接湖口、新工以及關西3個分隊分隊長，走馬換將。（圖由竹縣府消防局第3大隊提供）

    新竹縣政府消防局第3大隊今天調整戰力，一舉佈達交接湖口、新工以及關西3個分隊分隊長，走馬換將。（圖由竹縣府消防局第3大隊提供）

    新竹縣政府消防局第3大隊今天調整戰力，一舉佈達交接湖口、新工以及關西3個分隊分隊長，走馬換將。（圖由竹縣府消防局第3大隊提供）

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