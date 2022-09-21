缺席朝會被記警告「未侵害權利」 前花中學生上訴駁回確定

3年前還在國立花蓮高中就讀高三的陳旻傑，無故未參加朝會3次，被校方記3支警告；他後提告請求撤罰，遭北高行判決駁回確定。圖為他一度獲花院判決勝訴，持勝訴標語受訪。（資料照）

2022/09/21 15:43

〔記者溫于德／台北報導〕3年前還在國立花蓮高中就讀高三的陳旻傑，無故未參加朝會3次，被校方記3支警告，陳後來打行政訴訟，獲花蓮地院撤銷警告同時要教育部另為適法決定，然而，教育部仍維持校方3次警告處分，陳男再度提告，這次花院改判他敗訴，經他上訴，台北高等行政法院認為，校方記警告並未侵害他的權利，判決駁回確定。

陳旻傑高中畢業後就讀國立東華大學，16歲起擔任國民黨最年輕的全國黨代表，2019年1到4月，他3度無故未到校參加朝會等重要集會，經勸導未改善，被花中記3支警告。他事後向校內申訴、向教育部提訴願都被駁回，改打行政訴訟。

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根據花院於2020年3月19日的判決可知，法官認為，教育部2019年10月30日做成「訴願不受理」決定，並未參酌「釋字748號」中，針對學校對中學生記警告、小過、大過等處分，可能侵害學生的名譽權、人格權，應容許學生提行政訴訟以為救濟的解釋意旨，故教育部的訴願結果「於法實有違誤」，撤銷教育部訴願決定，並要教育部另為適法決定。

教育部後來仍維持校方警告處分，陳男再度提告。花院法官表示，校方就陳男未依規定參加朝會升旗及防災演練，得裁量決定應採取正向輔導管教措施，以及是否裁罰，且校方對陳男記警告沒有任何裁量瑕疵，去年3月11日判陳男敗訴。

陳男不服再上訴。北高行指，校方之所以對陳男記警告，目的是為了促使陳男參加學校升旗朝會、防災演練等重要集會，以達到養成良好生活習慣及自律能力，並知悉校方所佈達的校園重要事項等。

北高行也強調，記警告在性質上，僅是校方對學生在校時表現不當給的註記，並未侵害陳男的學習權、受教權，也不是在評價學生的人格，同時考量校方對陳男記警告僅造成輕微的干預，判決駁回確定。

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