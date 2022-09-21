狂妄自稱「安毒教授」被送辦 警溯源再破毒品分裝工廠

警方順利將自稱「安毒教授」的製毒師張男壓制逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2022/09/21 16:06

〔記者徐聖倫／新北報導〕擁有碩士學歷的52歲張姓男子，自稱「安毒教授」，在新北市烏來山區設立製毒工廠，去年遭新北警搗破。警方後續溯源追查，在新莊區查獲一處毒品分裝工廠，除逮另一名張姓男子，並起出安毒227.87公克、毒咖啡548包等贓證物。

警方表示，狂妄自稱「安毒教授」的張姓毒蟲，靠自學研讀國外網站，練就超強的英文能力與化學相關知識，後又報考國內某大專院校化學相關科系，還取得碩士學歷。警方私下問他有沒有看美國「絕命毒師」的影集，張男竟語帶不屑地說「那種程度？soso而已！」還批評影集內容其實有些手法並不那麼有效率，甚至還有錯誤的部分。警方去年將他送辦後，張嫌曾遭收押，今年8月遭起訴。

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據了解，新北市刑大偵四隊去年9月在烏來山區查獲張姓男子，起出20公斤安毒原料後，進一步發現他是北部多個販毒集團的「指定製毒師」，持續循線溯源追查，今年8月下旬在新莊區破獲販毒集團與其旗下分裝工廠，除逮獲47歲張姓主嫌，另起獲安毒227.87公克、毒咖啡548包、毒咖啡原料1775公克、封口機、藥鏟、分裝杓等證物。

警方日前將張嫌依毒品罪送辦，新北地檢署檢察管向法院聲押張嫌獲准，警方今天宣布偵破這個販毒集團。

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警方在工廠內找到多項製毒器具。（記者徐聖倫翻攝）

警方攻堅隱身山區的製毒工廠。（記者徐聖倫翻攝）

警方起獲大批安毒、原料等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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