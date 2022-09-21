地瓜農使用農委會未推薦農藥托福松 「飄惡臭」遭重罰

市議員吳敏濟（中）邀市府相關單位會勘地瓜田。（記者張軒哲攝）

2022/09/21 14:29

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲區銅安里與西岐里一帶有業者承租農地種甘藷，因長期大量使用托福松農藥，汙染環境並飄散出惡臭，部分農村居民嘔吐頭痛，連署向市議員吳敏濟陳情，今天（21日）市府相關單位會勘採樣，環保局當場依空汙防制法逕行開罰，農業局檢驗後將依農藥管理法處罰，並勒令要求業者立即改善。

銅安里胡姓婦人指出，幾年前開始，外地人來銅安里租地種地瓜，面積達7、8甲地，居民發現許多農藥空罐及托福松包裝袋，農田數百公尺外皆可聞到臭味，有農民憂心土地遭汙染，決定停租耕地，地瓜農還嗆附近居民「歡迎檢舉」令人氣結。西岐里劉姓婦人表示，他們世代務農，一期稻作後休耕養地，租給別人種地瓜，沒想到業者竟使用這麼毒的農藥，讓他們臭到頭暈想吐。

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農業局副局長蔡勇勝表示，經查托福松在農委會農藥的建議使用作物中，並無甘藷等雜糧類作物，業者已違反農藥管理法規定，現場將採證送驗，查證屬實後將依農藥管理法開罰並限期輔導改善，可處1萬5千元以上，若屬劇毒可罰到15萬元。

環保局環境稽查大隊長羅文龍也表示，今天現場確實聞到臭味，且地主也承認業者有使用托福松等農藥，現場依空氣汙染防制法開罰1200元以上，10萬元以下罰緩。

陳姓地主表示，租地給別人種地瓜，業者跟他說農藥是經農委會核准的，沒想到是不能使用在地瓜，而且還臭到影響許多人，以後就不會再續租了。

吳敏濟表示，當場要求農業局平時應輔導農民正確使用農藥，對違法使用劇毒農藥業者應予重罰，同時希望農業局能在作物採收時到現場採樣稽查，食安處也應不定期到市場抽驗食品是否合乎規定，以維護市民健康。

磚紅色顆粒為農藥托福松。（記者張軒哲攝）

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