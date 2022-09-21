政風人員近兩年訪查518人 揪出8起破壞司法信譽案

藝人許效舜（左）與司法院長許宗力（右）。（記者吳政峰翻攝）

2022/09/21 13:53

〔記者吳政峰／台北報導〕高等法院21日舉辦「111年度逗陣遶法院廉政宣導活動」，並公布司法院所屬政風人員近兩年接獲民眾檢舉案的成果，共訪查518人，揪出8起「破壞司法信譽」案，均移請檢調偵辦，展現司法信譽不容破壞的決心。

高院指出，民眾遭假律師或司法黃牛詐騙的案例時有所聞，為維護司法信譽，司法院所屬政風單位自2020年起至2022年8月底止，透過研析民眾的檢舉案件及實施廉政訪查方式，共訪查518人，其中律師44人、曾到法院洽公民眾474人，具體發掘8起「破壞司法信譽」案件，並請檢調機關依法偵辦，展現司法信譽不容破壞的決心。

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高院強調，政風單位即時處理民眾陳情、檢舉案件，並透過廉政訪查機制，讓司法專業與民眾得以彼此交流、反思與對話，更進一步提升民眾對於司法審判的信賴。

高院指出，「國民法官新制」將從2023年1月1日起正式施行，只要年滿23歲的我國國民，對於「最輕本刑10年以上有期徒刑之罪」或「故意犯罪因而發生死亡結果」的案件，就有機會被選任為國民法官參與審判。為使社會大眾更加了解「國民法官新制」，高院商請藝人許效舜參與「111年度逗陣遶法院廉政宣導活動」。

高院說明，本次廉政宣導影片，除宣導「國民法官新制」外，另教導民眾如何「查詢合格律師資格」，倘遇有假律師或司法黄牛從事「破壞司法信譽」案件時，可向各法院政風室檢舉。期盼藉由許效舜豐富的表演經驗及專業的表演能力，向社會大眾傳達生硬的法律議題及概念。

許效舜表示，自己曾在基隆地院擔任過法警，此次受到高院退休法警長陳長庚邀請來拍影片，以一個諧星的角色重返法院，替大眾服務，讓他感到無比榮耀，這是一項神聖的任務，他全力以赴。

21日出席活動者，除了許效舜，還有司法院長許宗力、副院長蔡烱燉、祕書長林輝煌、副秘書長黃麟倫、高院院長李彥文及台北地院院長黃國忠等人。

藝人許效舜（左）與高等法院院長李彥文（右）。（記者吳政峰翻攝）

高院舉辦「111年度逗陣遶法院廉政宣導活動」。（記者吳政峰翻攝）

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