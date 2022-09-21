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    澎湖山水海域女子溺水 休假消防局隊員救起

    休假消防隊員與執勤消防隊員，一同攜手搶救溺水女子寶貴生命。（澎湖縣政府消防局提供）

    休假消防隊員與執勤消防隊員，一同攜手搶救溺水女子寶貴生命。（澎湖縣政府消防局提供）

    2022/09/21 13:17

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時序入秋！澎湖群島已能感受明顯東北季風威力，但各地海岸線還是有民眾戲水。馬公山水海域今日傳出1名女子溺水，剛好馬公消防分隊隊員歐瑞暘與友人在附近活動，2人緊急下水救人，附近民眾向消防局報案，緊急送往醫院搶救。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午11時10分受理民眾報案指稱，山水沙灘西側海域有民眾溺水，目前有民眾入水協助拖帶救援，請消防局派員搶救。消防局獲報後，立即派遣澎南分隊及馬公分隊消防車、救護車及救生艇共3車1艇6人前往救溺，由分隊長黃勝宗現場指揮。

    勤務人員到場後，溺水者（林姓女子、年約56歲、住馬公市鐵線里），已由澎湖縣政府消防局馬公分隊隊員歐瑞暘及其友人林彥伯（嘉義縣消防局消防人員）救上岸。據了解，歐、林2人適逢休假在該海域附近活動，見狀立即入水搶救拖帶上岸，由於2人都有消防背景，立即發揮平日所學，實施心肺復甦術急救中，急救動作直至隨後趕抵現場的消防局勤務人員接手才停止。

    趕抵現場的消防局勤務人員，隨即接手施予CPR+AED、建立口咽呼吸道及BVM正壓輔助呼吸等處置後，將溺水者搬運上救護車，中午11時34分送抵三軍總醫院澎湖分院救治。至於相關此案溺水原因，刻由警方進行後續調查，以釐清事發經過。

    溺水女子由救護車接送，緊急送往三總澎湖分院救治。（澎湖縣政府消防局提供）

    溺水女子由救護車接送，緊急送往三總澎湖分院救治。（澎湖縣政府消防局提供）

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