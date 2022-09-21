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    「學姊」告白竟變「學長」 強制猥褻學弟判刑半年

    基隆地院近日審結依觸犯強制猥褻罪，判處張男有期徒刑6月，得易科罰金。 （記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結依觸犯強制猥褻罪，判處張男有期徒刑6月，得易科罰金。 （記者吳昇儒攝）

    2022/09/21 10:45

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名張姓男大生去年11月1日晚間打扮成女生模樣，到宿舍找學弟小軒（化名），向他討教魔術，並約學弟到吸菸區聊天，過程中張男向學弟表達愛慕之意，還坦言自己是男兒身。學弟聽聞要離開時，卻被拉到角落強脫褲子舔生殖器，嚇得學弟報警。基隆地院近日審結，依觸犯強制猥褻罪，判處張男有期徒刑6月，得易科罰金。

    檢警調查，張男屬於跨性別者，平日在校都喜歡做女性打扮，舉止上也與女生無異，旁人看來就是女性；因小軒在學校經常變魔術吸引眾人目光，且長相清秀，讓張男產生愛慕之心，案發當日就前往宿舍找小軒表白。

    案發當時，張男先以學魔術的名義，找到小軒，過程中約他到吸菸區談心聊天，隨即拿起小軒的手，撫摸自己的身體，並稱自己雖然是男生，但非常欣賞他。

    小軒聽完後，發現「學姊」突然變成「學長」，嚇了一大跳，隨即表示要離開，但卻被張男拉回吸菸區，小軒因手部無力無法抵抗，遭張男拉到陰暗處親吻、襲胸，運動褲也遭脫下猥褻。

    隔日一早，小軒心有餘悸跑到心理諮商室求援，在輔導人員的陪同下，到警察局報案，控告張姓學長強制猥褻。

    張男到案後，一度否認犯行，並辯稱當時與學弟是兩情相悅，才會發展成肢體交流，有獲得對方同意。檢察官偵訊後，認定張姓學長的行為，違反被害人意願，已經涉犯強制猥褻罪，依法將他起訴。

    法官審理後，認定張姓男大生觸犯強制猥褻罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

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