為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    地方行政訴訟庭開33職缺 法官通過考試可拿稅務證書

    司法院提出「稅務專業法庭設置及專業法官證明書核發辦法」修正案。（記者吳政峰攝）

    司法院提出「稅務專業法庭設置及專業法官證明書核發辦法」修正案。（記者吳政峰攝）

    2022/09/20 23:28

    〔記者吳政峰／台北報導〕「行政訴訟法」新制明年8月15日上路，屆時全國22地院的行政訴訟庭，將全轉入台北、台中、高雄等3所高等行政法院內，並更名為「地方行政訴訟庭」。據悉，新制將開出33個法官缺，具有稅務專業證明書者可望優先轉調，尚未取得證書的法官，年底可向法官學院報名參加60小時的培訓課程，通過考試亦可獲發證書。

    交通裁決與40萬元以下的簡易程序事件，目前為全國22所地院的行政訴訟庭管轄，明年8月15日起，各地院行政訴訟庭將取消，改由設在3所高等行政法院的地方行政訴訟庭取而代之，雖仍屬於一審性質，但整體組織結構驟變。

    「納稅者權利保護法」規定，高等與最高行政法院應設稅務專業法庭，且法官須持稅務案件專業法官證明書，地院行政訴訟庭的法官則無此要求。惟稅務案件占了整體行政訴訟案量的3成左右，未來這些地院法官轉入地方行政訴訟庭後，恐因不具稅務證書而免分稅務案件。

    據悉，明年首屆的地方行政訴訟庭僅33個職缺，競爭不小，為了強化專業度與公信力，申請轉調地方行政訴訟庭的法官如具有稅務證書，可望優先獲得任用。此外，司法院修正「稅務專業法庭設置及專業法官證明書核發辦法」，曾通過律師考試選考財稅法的法官，亦得申請核發稅務證書。

    為鼓勵與促進法官辦理稅務的學識與專業，修正案新增規定，只要法官參加60小時的稅務法官專業培訓課程，並通過考試評量，可申請證書。草案待近日發布生效。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    立院三讀 行政訴訟增訂遠距審理、巡迴法庭
    2022/05/31 11:48

    立院三讀 行政訴訟增訂遠距審理、巡迴法庭
    立院三讀 高等行政法院增設「地方行政訴訟庭」
    2022/05/31 09:36

    立院三讀 高等行政法院增設「地方行政訴訟庭」

    桃園當代建築推手 新案受矚目關鍵
    「行政訴訟法」修正初審通過 高等行政法院增設「地方行政訴訟庭」
    2022/05/25 17:08

    「行政訴訟法」修正初審通過 高等行政法院增設「地方行政訴訟庭」

    從石材業跨足建築 郭雪芙代言松益發
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播