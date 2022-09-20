地方行政訴訟庭開33職缺 法官通過考試可拿稅務證書

司法院提出「稅務專業法庭設置及專業法官證明書核發辦法」修正案。（記者吳政峰攝）

2022/09/20 23:28

〔記者吳政峰／台北報導〕「行政訴訟法」新制明年8月15日上路，屆時全國22地院的行政訴訟庭，將全轉入台北、台中、高雄等3所高等行政法院內，並更名為「地方行政訴訟庭」。據悉，新制將開出33個法官缺，具有稅務專業證明書者可望優先轉調，尚未取得證書的法官，年底可向法官學院報名參加60小時的培訓課程，通過考試亦可獲發證書。

交通裁決與40萬元以下的簡易程序事件，目前為全國22所地院的行政訴訟庭管轄，明年8月15日起，各地院行政訴訟庭將取消，改由設在3所高等行政法院的地方行政訴訟庭取而代之，雖仍屬於一審性質，但整體組織結構驟變。

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「納稅者權利保護法」規定，高等與最高行政法院應設稅務專業法庭，且法官須持稅務案件專業法官證明書，地院行政訴訟庭的法官則無此要求。惟稅務案件占了整體行政訴訟案量的3成左右，未來這些地院法官轉入地方行政訴訟庭後，恐因不具稅務證書而免分稅務案件。

據悉，明年首屆的地方行政訴訟庭僅33個職缺，競爭不小，為了強化專業度與公信力，申請轉調地方行政訴訟庭的法官如具有稅務證書，可望優先獲得任用。此外，司法院修正「稅務專業法庭設置及專業法官證明書核發辦法」，曾通過律師考試選考財稅法的法官，亦得申請核發稅務證書。

為鼓勵與促進法官辦理稅務的學識與專業，修正案新增規定，只要法官參加60小時的稅務法官專業培訓課程，並通過考試評量，可申請證書。草案待近日發布生效。

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