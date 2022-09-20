獨家》叫外送收到狗大便 真相揭曉超意外

滕男收到狗糞便誤會外送員挨告，橋檢認定罪嫌不足。（記者鮑建信攝）

2022/09/20 23:14

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市滕姓男子叫外送，赫然發現其中1袋竟是一坨狗大便，憤而在臉書社團抨擊外送員而挨告涉嫌妨害名譽罪，他後來才發現大便是其父放在門口，並向對方道歉，橋頭地檢署認為他不是故意的，處分不起訴。

據了解，今年5月3日凌晨，滕姓男子點餐叫外賣，蘇姓外送員把食物送到岡山區公園東路一樓門口後，他取回兩袋食物回客廳，打開一看當場傻眼，其中1袋竟然是一坨狗大便。

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滕男隨後在「外送員的奇聞怪事」社團臉書PO文，內容「難怪一堆人對外送員不友善﹗（略）、、而不是這樣整包送來，除了我的餐點以外，還有1大包狗大便﹗靜待熊貓回覆中」等，並張貼袋子照片。

蘇姓外送員認為名譽受損，前往岡山分局提告，指控滕涉嫌加重誹謗罪，辦案人員製作筆錄後全案移送橋頭地檢署偵辦。

滕男應訊指稱，狗大便和餐點雖未裝在一起，但卻放在同一角落，取餐時未多看，就一同帶上樓，打開時其中一包是狗糞便，當時未查證就PO文，之後才知道是父親清理狗大便放在門口，因而誤會外送員，但他馬上發文道歉，請熊貓不必查了，並私訊向蘇致歉。

檢方調查，一般人無法從餐點編號得知外送員真實姓名，文也未指名道姓，並認為滕某不是故意PO文，事後也道歉，因此認定罪證不足，可再議。

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