下午2點多吃中飯配「火影」 台南警員被重罰記過、調職

蕭姓警員在上班時吃中餐配火影忍者動畫，被民眾錄下。（警方提供）

2022/09/20 18:05

〔記者王捷／台南報導〕台南市警五分局交通分隊蕭姓警員被民眾錄下，在中午用餐時用公務電腦看動畫「火影忍者」10分鐘，分局提出重懲記過、調地，交由市警局審核；警方私下透露，因為最近市議會開議，市警局一直向市議會表示警力是六都最少，但是觀光人口流動很多，積極爭取多補一些警力，但是警員看動畫傳開，會讓外界會覺得「警察很閒」的樣子，才會提出這麼重的處罰。

據了解，蕭姓警員已服務10多年，是特考班警員，大多時間都是在交通分隊，交通分隊是專業單位，專門處理車禍，蕭員在警察生涯中沒有不良紀錄，與同事相處都也沒有問題，19日下午兩點多處理完交通事故後才吃中餐，警察勤務沒有規定外勤單位何時可以休息、用餐，所以蕭員吃飯時也算是上班，但他吃飯後還繼續看動畫，被民眾拍下。

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這件事傳開後，五分局立刻啟動調查，認為蕭員違反紀律屬實，並提出記過、調地的處分，要把蕭員調到派出所，警方強調，勤務時段不能從事非公務的事情，但是整個行政流程必須由市警局人事室決定；有官警透露，會提出這麼嚴重的處分，是因為市警局在開議期間積極拜託市府補足警力，台南警力一直不足，但是蕭員看動畫十分鐘被發現，就會讓外界觀感不佳。

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