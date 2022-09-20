台南檢警調廉合組反賄大營 盼人人響應大家贏

台南檢警調與市府政風有關單位主管在台糖新市區大營加油站組成反賄選大營，呼籲人人反賄，台灣民主大贏。（台南地檢署提供）

2022/09/20 17:58

〔記者王俊忠／台南報導〕今年底九合一選舉將屆，台南地檢署與台糖公司合作於9月20日在新市區台糖大營加油站辦理反賄選宣導揭幕，南檢主任檢察官黃淑妤、台糖油品部副執行長柯勝宗、政風處長葉鴻銘與南市府政風處、市調查處、善化警分局有關主管都到場參與。南檢強調，此次擇定台糖大營加油站辦理，取地名「大營」與「大贏」同音之意，希望「大營啟動反賄選，人人反賄大家贏」。

台南地檢署主任檢察官黃淑妤表示，地檢署全力動員投入查賄工作，也針對檢舉管道、蒐證方法、檢舉獎金等資訊向民眾做緊鑼密鼓的全面式宣導，並呼籲民眾發揮監督力量，以實際行動踴躍檢舉賄選（反賄選檢舉專線0800-024-099），地檢署對於檢舉人身分絕對保密，一旦提供賄選情資、查證屬實者，有機會獲得最高檢舉獎金1000萬元台幣。

請繼續往下閱讀...

台糖油品事業部副執行長柯勝宗指出，台糖全省73座加油站從今年8月起陸續新設置戶外大型LED電視牆，此次特別選定法務部製播的反賄選宣導影片作為首播影片，除展現台糖加油站響應反賄選的決心，也希望藉由影片播送，吸引加油及路過民眾關注與支持，共同攜手反賄、幸福加油，反賄大營，大家民主政治也大贏！

台南檢警調與市府政風有關單位主管在台糖新市區大營加油站組成反賄選大營，呼籲人人反賄，台灣民主大贏。（台南地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法