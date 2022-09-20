台南檢警調廉合組反賄大營 盼人人響應大家贏
2022/09/20 17:58
〔記者王俊忠／台南報導〕今年底九合一選舉將屆，台南地檢署與台糖公司合作於9月20日在新市區台糖大營加油站辦理反賄選宣導揭幕，南檢主任檢察官黃淑妤、台糖油品部副執行長柯勝宗、政風處長葉鴻銘與南市府政風處、市調查處、善化警分局有關主管都到場參與。南檢強調，此次擇定台糖大營加油站辦理，取地名「大營」與「大贏」同音之意，希望「大營啟動反賄選，人人反賄大家贏」。
台南地檢署主任檢察官黃淑妤表示，地檢署全力動員投入查賄工作，也針對檢舉管道、蒐證方法、檢舉獎金等資訊向民眾做緊鑼密鼓的全面式宣導，並呼籲民眾發揮監督力量，以實際行動踴躍檢舉賄選（反賄選檢舉專線0800-024-099），地檢署對於檢舉人身分絕對保密，一旦提供賄選情資、查證屬實者，有機會獲得最高檢舉獎金1000萬元台幣。
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台糖油品事業部副執行長柯勝宗指出，台糖全省73座加油站從今年8月起陸續新設置戶外大型LED電視牆，此次特別選定法務部製播的反賄選宣導影片作為首播影片，除展現台糖加油站響應反賄選的決心，也希望藉由影片播送，吸引加油及路過民眾關注與支持，共同攜手反賄、幸福加油，反賄大營，大家民主政治也大贏！