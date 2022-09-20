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    道歉也沒用！瑪莎拉蒂3煞首惡張敦量續押 另2共犯獲交保

    張敦量（圖中）願道歉，但法院仍裁定延長羈押。（資料照）

    張敦量（圖中）願道歉，但法院仍裁定延長羈押。（資料照）

    2022/09/20 16:49

    〔記者張瑞楨／台中報導〕僅因行車糾紛就將宋姓大學生打得幾乎喪命的瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖、陳勁豪，上週開庭時又聲請交保，首惡張敦量還說，羈押被關很痛苦，他願意向宋生道歉，希望能交保，不過，台中地院今（20）日裁定，張敦量繼續羈押，但解除禁見與通信，另2名共犯各20萬元交保。

    台中地院裁定張敦量繼續羈押的主因，為張觸犯殺人未遂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯的是死刑、無期徒刑或最輕本刑10年以上的重罪，不羈押難以進行審判，仍有繼續羈押之必要，故裁定續押2月，但因證人傳喚與詰問審理程序均已完畢，張敦量應無再勾串證人之虞，因此裁定解除禁止接見、通信及授受物件。

    至於共犯李韋霖、陳勁豪，涉嫌重傷罪、傷害等嫌疑重大，羈押原因仍在，按法官考量2人於第一審的法定最長羈押期限即將屆滿，讓2人各20萬元交保。

    張敦量、李韋霖、陳勁豪於去年11月7日清晨駕駛瑪莎拉蒂，於台中市台灣大道，與開車帶朋友賞夜景的宋姓大學生擦撞，張敦量持球棒威嚇宋生，毆打宋生倒地，持續用腳踢踹宋生頭部，2名共犯李韋霖、陳勁豪幫張敦量架住宋生，宋生一度顱內出血命危，至今仍有嚴重後遺症，檢方認定張敦量有殺人犯意，依殺人未遂、強制罪起訴，李韋霖、陳勁豪，雖無殺人之意，卻有共同傷害宋生犯意，依傷害罪與強制罪起訴。

    上週開庭時，3人又再聲請交保，張敦量還向宋生及其宋母道歉說，他酒醉而嚴重傷害宋生，他得知對方提出1500萬元的和解條件（指3人共賠償1500萬元，平均每人500萬元），這筆錢已超出他的能力，他希望長輩能幫忙，李韋霖則願意承擔賠償100萬元，陳勁豪則以他沒打人，也沒幫張敦量架宋生等理由，拒絕賠償。

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