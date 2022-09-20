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    富驛酒店經營權之爭更一審 侯尊中勝訴董座兼總座關係存在

    富驛酒店經營權之爭，高院更一審今改判侯尊中勝訴，其2017年董事長兼總經理關係存在。（資料照）

    富驛酒店經營權之爭，高院更一審今改判侯尊中勝訴，其2017年董事長兼總經理關係存在。（資料照）

    2022/09/20 17:01

    〔記者楊國文／台北報導〕富驛酒店5年前爆發經營權之爭，時任董事長兼總經理的侯尊中在2017年3月的董事會遭解除職務，侯認為董事會決議無效打民事訴訟，請求法院確認該董事會決議無效，一、二審均認為董事會議合法，判侯敗訴，但高等法院更一審改判侯於2017年3月至9月間的董事長兼總經理委任關係存在；還可上訴。

    侯尊中興訟主張，2017年3月28日富驛酒店召開董事會時，他是董事長兼總經理，林宜盛、葉威禮突然闖入董事會，聲稱其等為維京群島商富麗華公司法人股東改派的董事，即在會中改選林宜盛為董事長，隔一天又召開董事會改任葉威禮為總經理。

    侯認為，董事會該改選董事會、總經理的決議無效，訴請法院確認為無效，他仍應獲委任為董事長及總經理。

    台北地院和高等法院均認為，林宜盛、葉威禮在該次董事會，提出相關文件，也已完成改派程序，得行使董事權利，符合公司章程所定的表決門檻，決議合法、有效，判侯尊中敗訴。侯不服，上訴最高法院後，經廢棄發回高院更一審。

    高院更一審認為，2017年3月28日富驛酒店改選董事長過程中，林宜盛和葉威禮在改選董事長決議作成後，才將法人代表改派書交給會議司儀，改派程序完成以前，葉就以董事身分提出臨時動議，僭越會議主持人侯尊中之職權，自行進行改選董事長程序，該決議並非由富驛酒店董事會做成而不成立，因此，爭議期間林和富驛酒店間的董事長委任關係不存在，而林以董事長身分召開董事會所做成的後續董事會決議亦不成立。

    更一審也指出，因此，葉威禮依後續董事會決議派任為總經理，與富驛酒店間總經理委任關係並不存在，爭議期間富驛酒店董事長及總經理均為侯尊中，今改判侯於2017年3月28日至9月15日間的董事長兼總經理委任關係存在。還可上訴。

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