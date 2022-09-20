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    台中有遊民隨機傷人？ 警三分局一一澄清

    中市三分局加強綠空廊道等處巡邏。（記者張瑞楨翻攝）

    中市三分局加強綠空廊道等處巡邏。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/09/20 15:57

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市相關的臉書社團，近期有網友指稱，包括中市長春公園、綠空廊道等地，發生疑為遊民隨機攻擊路人，不過，台中市警局三分局卻指出，是有發生行車糾紛等小事故，但並非遊民所為，且事件也不重大，至於網友指稱，本月16日有不詳男子（遊民）意圖攻擊路人，三分局沒接獲報案，主動調查亦無上述情事。

    三分局指出，網友於臉書社團反映，本月14日於台中市長春公園，疑有女子與街友糾紛案，查該案為雙方行車糾紛引起，江男（52歲）騎乘重機車，於西區中華路險些碰撞賴女（31歲）所騎的機車，雙方因此產生糾紛，之後雙方於長春公園停車，本分局獲報到場依相關規定處理，惟該案並非街友對不特定對象攻擊，因此提出澄清。

    另外，網友於臉書社團反映本月16日，於合作街遭不明男子飆罵髒話並意圖持水瓶攻擊一案，三分局沒有接獲民眾報案，主動調查後，也沒有發現上述事情。

    至於有人反映，身分不詳男子揮舞樹枝，並有錄影畫面為證，經查發生時間將近3個月前，是6月28日下午於南區正義街與建國南路口，長春里長林姍汝帶領志工至該處清掃，現場有一周姓男子（48歲）酒醉於該處休息，周男認為清掃作業影響到其睡覺，因而手拿樹枝揮舞，意圖阻止打掃作業，員警到場後立即制止脫序行為，沒有人受傷。

    三分局強調，該分局近期於綠空廊道周邊，均無獲報遭街友攻擊而受傷的案件，惟為避免治安事件發生，本分局已於周邊設置巡邏箱，並規劃勤務加強周邊巡邏安全維護。

    網友指稱有男子肆意攻擊路人，警方調查並非如此，而是行車小糾紛。（記者張瑞楨翻攝）

    網友指稱有男子肆意攻擊路人，警方調查並非如此，而是行車小糾紛。（記者張瑞楨翻攝）

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