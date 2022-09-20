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    首頁　>　社會

    男騎士酒駕狂鑽小巷躲警察

    身材壯碩的彭姓男子（倒地者）因為酒後騎車搖晃，轉彎又未依規定打燈號引起巡邏警方注意，警匪雙方展開追逐，後遭辣椒水制服。（記者陳恩惠翻攝）

    身材壯碩的彭姓男子（倒地者）因為酒後騎車搖晃，轉彎又未依規定打燈號引起巡邏警方注意，警匪雙方展開追逐，後遭辣椒水制服。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/09/20 14:52

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕30歲彭姓男子今天凌晨飲酒後，違反酒後不上路的規定，騎車欲返家，由於行駛於桃園區三民路二段期間，車身又轉彎未打方向燈，意外引起桃市警桃園分局景福派出所巡邏警方的注意，於是上前示意停車配合盤查，詎料，彭男反倒加速逃離，鑽進小巷及大樓地下停車場躲避，意外遭車庫鐵門阻擋，彭男迴轉衝撞警車遭辣椒水制服，酒測值0.38MG/L超標，全案依公共危險罪移送桃園地方檢察署偵辦。

    桃園分局表示，今天凌晨2點50分許，景福派出所員警王建豪、李承翰外出巡邏時，行經桃園區三民路二段發現1名機車騎士行進間搖晃，且轉彎未使用方向燈，於是鳴警笛上前示意請他停車配合盤查。

    警方說，沒想到機車騎士拒絕盤查，竟催油門加速逃逸，刻意轉進附近巷弄意圖擺脫員警，同時想進入附近社區地下室，但因地下室鐵門關閉進不去，男騎士於是迴轉衝撞警車想逃，反遭員警一把揪下車，由於騎士身材較為壯碩，仍奮力抵抗，員警只好使用辣椒水將他制伏，經實施酒測為0.38MG/L，全案依法移請偵辦。

    警方呼籲民眾，飲用含酒精飲料切勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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