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    桃園男吸納少年當乾弟 利誘、脅迫「性服務」判10年

    桃園男吸納少年自當乾哥，利誘、脅迫「性服務」，被桃園地院判處應執行10年有期徒刑。（記者鄭淑婷攝）

    桃園男吸納少年自當乾哥，利誘、脅迫「性服務」，被桃園地院判處應執行10年有期徒刑。（記者鄭淑婷攝）

    2022/09/20 10:46

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市年約30多歲的吳姓男子以打籃球、出遊方式結識仍就讀國小或國中的少年，並以乾哥、乾弟相稱，其後陸續以不從就收回手機、毆打、找黑道找麻煩、泡海水等，逼迫少年替他「性服務」，甚至強逼少年之間發生性行為，桃園地院認定吳男涉犯3起性侵案件，分依成年人故意對少年犯強制性交罪判處3年6月，及2個成年人利用少年故意對少年犯強制性交罪，各判4年徒刑，應執行10年。

    吳男陸續結識就讀國小高年級、國中少年，其中，有少年還是同事的兒子，他先是以相約打籃球、出遊等與少年們交好，還會提供手機使用，並以「乾哥」照顧弟弟們自居，等到少年對他卸下心防，開始以脅迫手段要求少年替他口交等「性服務」，若不從就放話要收回手機、毆打、找黑道找麻煩，或是帶到海邊去泡海水。

    全案直到近年才被揭發，檢方起訴指出，吳男從2010年到2019年間涉嫌8起少年性侵案、受害少年5人；吳男矢口否認犯行，辯稱「如果我有做那些事，為何他們長大還願意跟我出遊、打球，還願意一直跟我見面，他們如果對我有恐懼，我對他們做這種行為，他們應該躲我遠遠的，不是我約他們出來打球、出去玩還願意，這不合理」。

    法官依據少年證述、前後有無矛盾等，認為吳男涉犯3起性侵少年案明確，其中，2016年間帶著當時就讀國、高中的2名少年到宜蘭泡湯，趁著1名少年上廁所暫離之際，脅迫另一人替他口交，另於2016年間將另2名就讀國、高中的少年找到租屋處，強逼少年相互發生性行為後，再脅迫少年替他性服務。

    受害少年也提出對話證據，吳男曾傳訊恐嚇「再讓我講一次你就死定」、「定位再讓我說我就打人」、「這種天氣泡海水應該很爽吧」、「今天請你給我準時到」，法官認為少年遭受性侵後仍與吳男見面，除了遭受恐嚇，也受個人成長環境、有無支持系統等影響，尚不違背情理，吳男辯詞實無可採。

    審酌吳男僅為滿足一己私慾，造成被害人身心受創，犯後又矢口否認、態度顯屬可議，分依成年人故意對少年犯強制性交罪判處3年6月，及2個成年人利用少年故意對少年犯強制性交罪，各判4年徒刑，應執行10年，其餘起訴之罪因事證不足予以無罪。

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