酒駕遭通緝又酒駕載女友被逮 女友連坐罰單、拔車牌

酒駕遭通緝不信邪又酒駕載女友被警逮捕，連累女友吃連坐罰單、拔車牌。（民眾提供）

2022/09/20 09:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄陳姓男子（24歲）被通緝還酒駕機車載女友，停等紅燈超越停止線，被新興分局員警發現攔查，聞到其身上酒味，還查出他因酒駕案被通緝，當場上銬並施以酒測，陳男一開始辯稱沒喝酒，後座女友較誠實，回答警員「有喝兩杯啦」，果然酒測值0.26超標，不僅罪加一案，還連累女友，警方開出一張酒駕連坐罰單，罰6千至1萬5千元。

新興警分局今指出，五福二路派出所巡邏警組前日發現一輛機車，沿新興區文化路停等紅燈越過停止線違規，警方向前攔查，經查陳姓騎士竟是高雄地檢於8月發布的公共危險通緝犯，將他上銬逮捕時，員警聞到陳男身上濃濃的酒味。

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警方詢問他有無喝酒時，陳男起初還回答自己未飲酒，下一秒就遭後座穆姓女友（21歲）誠實吐槽，他有喝兩杯，陳男接受酒測，酒測值0.26超過法定標準，再追加一罪送辦，除解送高雄地檢署到案，再依公共危險罪嫌移送偵辧。

據了解，陳男在工作的酒吧與客人飲酒，過程中大約喝了玻璃裝啤酒數瓶，只因貪圖一時方便，認為還清醒便騎機車搭載女友返家，得知自己不僅因未到案被逮捕，還因再次酒駕須再次面對刑罰，直向女友哭喊：「我只是想回家」。

穆女在一旁無奈表示，早就勸誡男友不要酒後騎車，男友不聽，陳男騎乘的機車車主是女友哥哥，女友得知必須拆除車牌，自己還因酒駕連坐罰則，還得再吃上一張6千至1 萬 5千元的罰單，顯得欲哭無淚；陳男表示自己忙於工作，店內正在試營運，才忘了前往報到，並非蓄意躲藏不到案。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒駕遭通緝不信邪又酒駕載女友被警逮捕，連累女友吃連坐罰單、拔車牌。（民眾提供）

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