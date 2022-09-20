有貓膩！驚見同居前妻猝死報案卻落跑 竟是通緝犯怕遭牽連

林男律師在一審時稱林是好奇持有槍彈也未涉案，建請減刑，但法官查出林非初犯，不認為值得同情，仍依槍砲罪判刑5年8月。（資料照）

2022/09/20 00:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子去年4月返回與前妻同居處，驚見前妻疑吸毒過量猝死，他因案通緝唯恐遭牽連報案後即落跑，藏放枕頭下改造槍彈也忘了拿走，隨即被到場採證警方意外起出，自身也被循線查獲吃上官司，其律師在一審時稱林是好奇持有槍彈也未涉案，建請減刑，但法官查出林非初犯，不認為值得同情，仍依槍砲罪判刑5年8月。

判決指出，44歲林男是大貨車司機，曾涉毒品及槍砲等案遭判刑，去年4月18日下午，林返回與馮姓前妻的同居處時，驚見前妻已無生命跡象，疑因吸毒過量猝死，雖趕緊通知救護車，但隨即想到自身因案遭通緝，唯恐警方到場被查出歸案，因此報案後隨即離開現場，連同藏放屋內的改造槍彈也因走的倉促，忘了取走。

請繼續往下閱讀...

而救護車趕抵時，確認馮女已明顯死亡未送醫，警方前往採證時，卻意外在房間的林男枕頭底下，發現一把改造手槍及3發子彈，案經報請檢方指揮偵辦，循線查獲林男到案時，林雖坦認持有槍彈，但未清楚交代來源。

一審審理時，林男辯護律師主張，查獲槍彈未涉及其他刑案，林並非為了犯罪或其他用途擁槍自重，純因一時好奇持有，建請法院減輕其刑；但法官認為，林男在前年就曾因非法持有槍彈被查獲並遭判刑，顯示被首次涉案，因此不認為林在客觀上有值得同情之處，仍依槍砲罪判刑5年8月，併科6萬元，可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法