這醫院連爆偷腥醜聞 被酸白色巨塔變桃花窟

嘉南療養院再爆桃色糾紛，有科主任不倫戀女教官，甚至捲入性侵疑雲。（記者吳俊鋒攝）

2022/09/19 23:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕在精神醫學領域相當知名的衛生福利部嘉南療養院，繼副院長歐陽文貞發生外遇風波後，近來再驚傳已婚的某科主任也不倫戀女教官，甚至在中秋連假期間，因感情糾紛釀成肢體衝突，捲入性侵疑雲，各界震驚，偷腥醜聞連環爆，有人直酸「白色巨塔變桃花窟」。

歸仁警分局證實，該名男醫師被女方提告性侵，目前調查、釐清中，基於保護個人隱私，不便透露相關案情。

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嘉南療養院則回應，有訪談該名遭指控的男醫師，聲稱是與女教官是因感情糾紛才會大打出手，並否認性侵一事。

院方也指出，該案已進入檢警調查階段，不便評論，一旦司法訴訟有結果，將依相關程序、規定處理。

捲入性侵疑雲的科主任，時常應邀演講，有「醫界名嘴」之稱，遭踢爆去年瘋狂追求心儀的女教官，妻子發現，認為他偷吃，斷然離婚。

科主任後來向妻子跪求原諒，2人復合，院內同事指稱，常見他臉書貼出夫婦倆的照片，以為感情重修舊好，不料卻又被爆料私底下繼續偷吃女教官。

女教官不願繼續當小三，並認為男方很渣，想斷了這種關係，本月11日到嘉南療養院的醫護職務宿舍，與科主任談判。

據了解，當時科主任的妻子不在，男方與女教官爆發肢體衝突，房內私人物品也遭搗毀，轄區分駐所員警獲報趕往處理。

科主任遭指控當時企圖性侵，爆發拉扯，男方暴怒之下，猛烈毆打並勒頸，女教官甚至被抓頭重擊牆壁與地板，導致多處流血與擦挫傷。

2人鬧上警局，也驚動院方，科主任否認意圖性侵，聲稱當時的肢體衝突是自我防衛，嘉療再爆桃色糾紛，引發議論。

嘉療先是副院長歐陽文貞外遇許姓女教授，元配對小三提出民事告訴，台南地院本月初判賠70萬元，引起社會矚目；沒想到事隔不久，又爆出科主任的性侵疑雲。

曾獲衛福部資深典範醫師獎的歐陽文貞，遭踢爆與同院研究倫理委員會（IRB）委員的許姓女教授大搞不倫，2人甜蜜出遊的親密互動也被拍到，並於媒體披露，引發震撼。

判決指出，吳姓元配與歐陽文貞都任職於嘉療，她控訴許姓教授經常傳送「寶貝，心想事成」等曖昧訊息丈夫，絲毫不避嫌。

2020年4月下旬起，許姓教授每天與歐陽文貞以LINE熱線通話2至3小時，其次，該女頻繁出入男方租屋處並留宿其中，互動曖昧，如同居情侶。

法官認為，許姓教授與歐陽文貞間有逾越普通男女交往分際的親密行為，不法侵害吳姓配偶身分法益且導致婚姻破裂，家庭關係已難圓滿，也因此罹患精神疾病。

法官審酌2人身分、學識、社會地位、經濟狀況後，本月出判許姓教授要賠償吳女精神慰撫金70萬元，可再上訴。

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