酒駕撞死人肇逃找兒頂替 500萬和解仍入監3年

呂男酒駕肇逃判罪定讞，高雄高分檢發函地檢通知他執行。（記者鮑建信攝）

2022/09/19 22:22

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東呂姓男子酒駕撞死人，找就讀大學兒子頂替，結果被警方識破，害其子被判罪，自己雖賠償500萬元和解，被害家屬也為他求處緩刑，仍被法院依公共危險等罪，判刑3年定讞，高雄高分檢將發函地檢，通知他入監服刑。

判決書指出，有酒駕前科呂男於2020年8月23日下午，在屏東縣枋寮鄉玉泉路飲用威士忌酒後，駕駛自小客車行經農場路和沿山公路的交岔口，涉嫌貿然闖紅燈直行，與鄭姓騎士碰撞，鄭經送醫傷重死亡。

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呂男當場通知妻子和兒子曾男（從母姓）分別駕車前來，他並開其子紅色廂型車逃逸。警方獲報調閱路口監視器檢視，發現鄭男和其子體型不像，曾男被識破後通知其父回來，酒測值0.32毫克，枋寮分局依公共危險等罪送辦。

地院審酌曾男坦承犯行，依頂替罪判處拘役40天，可易科罰金，宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束。至於呂男則被依公共危險、肇事逃逸罪，併執行刑3年，他不服上訴。

二審審理期間，呂男雖賠500萬元調解成立，被害人家屬並為他求情，指治喪期間他每天到場，希望判緩刑，但法官認為原審已用59條減刑，加上他改口否認肇逃，維持原判決。

呂男向最高法院上訴後被駁回，高雄高分檢收到卷宗，將通知屏檢執行。

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