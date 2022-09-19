9/19 威力彩、今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜！

今（19日）晚開獎的威力彩、雙贏彩與今彩539，頭獎均摃龜。（圖擷自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

2022/09/19 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕今（19日）晚第111000075期威力彩、第111000224期雙贏彩、第111000224期今彩539頭獎均摃龜。

第111000075期威力彩中獎號碼為「第一區：07、13、25、27、31、38，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共48注中獎，每注可得2萬元；伍獎共225注中獎，每注可得4000元；陸獎共1616注中獎，每注可得800元；柒獎共2873注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5005注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬682注中獎，每注可得100元；普獎共3萬3582注中獎，每注可得100元。

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第111000075期38樂合彩中獎號碼為「07、13、25、27、31、38」，五合摃龜；四合共8注中獎，每注可得6萬7500元；三合共133注中獎，每注可得5750元；二合共1790注中獎，每注可得750元。

第111000224期雙贏彩中獎號碼為「03、04、06、07、08、11、12、13、16、17、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共82注中獎，每注可得500元；肆獎共1261注中獎，每注可得100元。

第111000224期今彩539中獎號碼為「04、12、15、17、19」，頭獎摃龜；貳獎共204注中獎，每注可得2萬元；參獎共7420注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9775注中獎，每注可得50元。

第111000224期39樂合彩中獎號碼為「04、12、15、17、19」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共381注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3893注中獎，每注可得1500元。

第111000224期3星彩中獎號碼為「020」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000224期4星彩中獎號碼為「7883」，正彩共14注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

威力彩、38樂合彩開獎獎號。（取自台彩官網）

雙贏彩開獎獎號。（取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（取自台彩官網）

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