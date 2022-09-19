水果禮盒負責人遭控痛毆妻子 出面喊冤「是她無法控制情緒」

原PO表示該錄影畫面剪接掉的前段，是女方在家摔東西，甚至拿東西丟向原PO，波及到小孩，原PO才不得不抱住孩子阻止她。（圖擷自爆料公社網站）

2022/09/19 21:01

相關新聞：

「把我的頭當籃球拍」！知名水果禮盒負責人遭爆料曾痛毆妻子

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友昨日在臉書爆料公社指控自己曾向前夫索取托嬰中心費用，反而遭到家暴，並暗示前夫是台北知名水果禮盒負責人兼多位藝人代言酒精的老闆。但今（19）日男方出面控訴，指稱是前妻「無法控制情緒」。

請繼續往下閱讀...

這名男子同樣在爆料公社發文澄清，指是女方容易情緒不穩才會如此。根據他的說詞，長期以來女方都有吵架就要動手的傾向，他也附上去年3月的驗傷單佐證，表示他的手臂曾被女方咬得很深，到現在依然有齒痕。

原PO指控，女方已經不是第一次出手打他，去年3月他有為此報警，並到醫院驗傷，也有接到來自社會局的關懷電話，但後來夫妻和好，他因而沒有留下驗傷單。如今事件演變至此，他有意重新申請驗傷單。

針對他毆打妻子的驚悚錄影，原PO說是因為女方每次爭吵都會不停地砸東西，當時女方已經對著他跟孩子砸東西，為了避免誤傷「還不會走路的孩子」，原PO才不得不抱住孩子，並阻止女方過激的情緒。原PO補充，該錄影畫面剪接掉的前段，是女方在家摔東西，甚至拿東西丟向原PO，波及到小孩，原PO才會一直喊著「走開」、「滾開」，影片約46秒處也有錄到原PO喊「小孩嚇到了」，以及在1分24秒處有喊「你打到小孩了」。

另外，原PO表示，由於從今年7月開始有其他男生來家裡住，2人感情正式破裂，女方不僅封鎖原PO所有資料跟電話，讓他連絡不到她，甚至9月開始禁止原PO探望小孩。最後原PO呼籲，希望女方看到貼文後可以直接與他聯繫，討論孩子撫養權的事宜。

雖然原PO對事件有諸多澄清，但有些網友們並不買帳，「明明就是因為你死抱著小孩，才害小孩子被打到的吧，腿又沒斷是不會抱著小孩子跑出門嗎？找什麼理由啊！嬰兒又不會跑，是你想抱著拿來擋槍吧」、「再怎樣就是不能打人，何況是自己的另一半」、「冤枉啊！我手有自己的意識啊！」、「抱著小孩打老婆，到底是誰無法控制情緒」、「男人真夠差勁還在狡辯」。

原PO附上去年3月的驗傷單佐證，表示他的手臂因為被女方咬得很深，到現在依然有齒痕。（圖擷自爆料公社網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法