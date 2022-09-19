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    被控施詐向舍友借款 死囚邱和順不起訴

    死囚邱和順（見圖）被控施用詐術向3名監所舍友借款，並開立本票作為擔保，涉詐欺未遂罪嫌，新北地檢署亦認為證據不足處分不起訴。（資料照）

    死囚邱和順（見圖）被控施用詐術向3名監所舍友借款，並開立本票作為擔保，涉詐欺未遂罪嫌，新北地檢署亦認為證據不足處分不起訴。（資料照）

    2022/09/19 17:32

    〔記者王定傳／新北報導〕死囚邱和順被控施用詐術向3名監所舍友借款，並開立本票作為擔保，涉詐欺未遂罪嫌，其中一名舍友還指控，邱和順以他是司改會救援對象、背景很硬、即將出獄，會幫忙把他「弄」到外役監、假釋容易過等理由借款200萬元，但沒成功，邱否認詐欺，新北地檢署亦認為證據不足處分不起訴。

    邱和順被控在2019年7月、2020年10月及去年3月間，以缺錢為由，向4名舍友借款，同時開立本票作為擔保，但因舍友沒錢可借而未遂。

    其中，劉姓舍友指控，邱和順想跟他借款200萬元，並開出600萬元本票，且邱和順還自稱是司改會救援對象，背景很硬，即將出獄，會幫忙把他弄到外役監，假釋容易過；另一名張姓舍友則指，邱和順開口說要借100萬元，聲稱他出獄以後就會有很多錢，但他覺得邱和順是在胡說八道。

    邱和順亦否認詐欺，並稱劉姓舍友等人都說要給他出獄後的生活費，他不想欠錢才給本票，但對方都沒給錢；邱和順的委任律師則稱，有可能是邱和順的室友知道他可能會出獄、獲得鉅額補償金，才會佯稱借款當做生活費，讓邱和順開出本票。

    檢方調查，邱和順的舍友所述的實際借款金額有所不一，但都是因邱和順與他們允諾金錢往來才會開立本票，再者，雙方在討論借款時，邱的舍友都知道邱和順長期身陷牢獄，怎會不知他的財務狀況，難認邱和順有施用詐術使舍友受騙借款情形，更何況，邱和順從一開始並未隱匿其真實身分，可確認他應非一開始就有詐欺犯意，加上查無其他積極證據，因此處分不起訴。

    邱和順被控涉入分屍苗栗縣保險業務員柯洪玉蘭，以及新竹市國小學童陸正綁架撕票，2011年判死確定。

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