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    明知建案越界卻掩護建商 竹東地政所測量員圖利罪重判5年半

    竹東地政所測量員明知建案越界卻仍掩護建商，遭新竹地院依圖利罪重判五年半。（記者蔡彰盛攝）

    竹東地政所測量員明知建案越界卻仍掩護建商，遭新竹地院依圖利罪重判五年半。（記者蔡彰盛攝）

    2022/09/19 17:09

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹東地政事務所測量助理員陳文琳發現建案有越界情事，竟為使該建案盡速完成保存登記，且圖建商不法利益，掩飾越界爭議，新竹地院認為他於審理時一再推諉卸責，依對非主管事務圖利罪重判有期徒刑5年6月，褫奪公權4年。

    法官調查，陳文琳從1998年間起竹東地政事務所擔任測量助理員，有地政士事務所土地登記助理員吳女於2019年4月打電話給陳文琳，委由陳文琳私下代為核算某建案建物保存登記面積，過程中陳男發現該建案有共用壁壁心越界情事，依法應由竹東地政所實地測量，卻為使建案盡速完成保存登記，竟基於圖建商不法利益，掩飾本案越界爭議。

    事後陳男矢口否認有何對非主管事務圖利犯行，辯稱是無償幫吳女畫圖，完全沒有圖利任何人的意思。

    法官認為，被告陳文琳所為對非主管事務圖利犯行，固然沒有積極證據足以認定他藉此獲得何等金錢或財物報酬，然其任職地政機關長達20餘年，身為公務員不思公平、公正處理業務，僅因受私人請託，獨厚廠商建案，讓其享有最速件處理結果，除節省應實地測量費用外，更減輕建案龐大的資金壓力，又為掩飾本案越界爭議，消極不轉知承辦測量員，埋下日後私權糾紛種子，影響國家對不動產登記管理之正確性及人民財產權之保障。

    不只如此，陳男於本案偵審期間，一再推諉卸責，未能深切體認建管機關、地政機關各有權責，應善盡自身職責審核，最後依對非主管事務圖利罪重判有期徒刑5年6月，褫奪公權4年。

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